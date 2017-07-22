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Слухи: Lenovo ведет разработку таинственной Yoga X - портативного монитора и одновременно Android-планшета

11 июля 2020, 11:31


По сети ходят слухи, что Lenovo занимается разработкой уникального устройства под названием Lenovo Yoga X. Об этом сообщают через Twitter разработчик Android-систем Тилл Коттманн (@deletescape) и Эван Бласс (он же evLeaks). Таинственное устройство представляет собой портативный монитор и одновременно Android-планшет.

Идея, на самом деле, не нова, но пока никто из крупных вендоров не воспринимал ее как выбор для создания отдельной продуктовой ниши. По сути речь идет об Android-планшете с большим экраном, у которого появится новый дополнительный режим, когда гаджет можно будет использовать в качестве внешнего монитора для настольного компьютера, смартфона или даже игровой приставки, например, Nintendo Switch. Подключение будет осуществляться через стандартный порт micro-HDMI.

Слухи: Lenovo ведетразработку таинственной Yoga X - портативного монитора и одновременно Android-планшета


Пока ничего не известно о будущем устройстве. Нет даже пиратских снимков. В сети появились только схематические изображения, которые мы публикуем здесь для иллюстрации.




В то же время известно, что при работе в качестве внешнего монитора будет происходить остановка работы ОС Android, которая используется при его работе в режиме планшета. В то же время будет обеспечена поддержка работы сенсорного экрана, что позволит использовать его для настройки яркости и контрастности дисплея, для его включения и выполнения других операций. В режиме монитора будет обеспечена также поддержка для вывода звука, передаваемого через порт HDMI.

Слухи: Lenovo ведетразработку таинственной Yoga X - портативного монитора и одновременно Android-планшета


Эксперты оценивают данный проект как интересный, а гаджет, который может получиться в итоге, как имеющий повышенную ценность для рынка.

К сожалению, пока неясно, действительно ли идет сейчас такая разработка в реальности или это просто слухи. Нет также оценок, когда можно ожидать выпуска первых продуктов на рынок.



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