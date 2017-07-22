РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Геймеры World of Warcraft: Shadowlands смогут менять пол главного героя бесплатно

12 июля 2020, 15:50


Компания Blizzard, разработчик знаменитой игры World of Warcraft, сообщила, что игроки скоро смогут свободно менять пол для своего персонажа - главного участника игры. При этом им больше не придется платить за эту услугу каких-либо денег. Изменение станет частью недавно объявленного детализированного плана по расширению возможностей, которые ждут игроков в новой версии World of Warcraft: Shadowlands. Ожидается, что она появится уже в этом году.

Тем, кто не знаком с темой обсуждения, напомним: возможность бесплатно изменять внешний вид главного персонажа - его одежду, прическу и даже черты лица - игроки World of Warcraft имеют давно. Но эти изменения носят чисто косметический характер. Чтобы изменения были существенными, значимыми и влияли на игровые характеристики, до сих пор был только один способ - заплатить 15 долл. за покупку опции «Изменения внешности». Благодаря этой покупке, можно было бы заменять не только пол, но и вносить другие изменения в облик персонажа, которые меняют его реальные возможности.

Геймеры World of Warcraft: Shadowlands смогут менять пол главного героя бесплатно


Однако не следует путать с другой существующей в игре опцией: Если игрок хочет перейти на участие от имени другого персонажа, то ему придется менять его целиком. Это - совершенно иной вариант покупки. Изменение пола не даст такого эффекта, как замена персонажа целиком.




Как сообщил исполнительный продюсер игры Джон Хайт (John Hight), ив скором времени платный вариант замены пола главного участника будет удален. Это позволит игрокам менять пол персонажа бесплатно. Новая функция появится в Shadowlands.



Как заявил Хайт, теперь в Blizzard не считают правильным, заставлять игроков платить за изменение пола персонажа. Связано ли это с общей тенденцией по свободе выбора пола или нет, не сообщается.





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

Читайте также:

  • Sony рассказала, как будет выглядеть дизайн коробки с играми для PS5
  • Sony вложила в Epic Games 250 миллионов долларов
  • Геймерское оборудование Sennheiser будет продаваться под брендом EPOS
  • Microsoft может купить знаменитую продюссерскую студию Warner Bros Interactive Entertainment
  • Sega выпустила миниатюрную консоль в форме культового игрового автомата

    • следующая новость
    Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows, предлагая переходить на Linux

    предыдущая новость
    Слухи: Lenovo ведет разработку таинственной Yoga X - портативного монитора и одновременно Android-планшета

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучший монитор Обзор Zyxel XGS1930-28HP Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 июля, 2020

    Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows, предлагая переходить на Linux

    Геймеры World of Warcraft: Shadowlands смогут менять пол главного героя бесплатно

    11 июля, 2020

    Слухи: Lenovo ведет разработку таинственной Yoga X - портативного монитора и одновременно Android-планшета

    Apple предупреждает: использование любительских шторок для камеры MacBook приводит к поломкам дисплея

    10 июля, 2020

    Чип Intel Core i7 поколения Rocket Lake-S будет иметь 8 ядер и 12 потоков - правда ли это?

    CarPlay стал беспроводным в новых моделях спортивного автомобиля Chevrolet 2021 Corvette Stingray

    Gartner: несмотря на пандемию, квартальные поставки настольных ПК Mac в США выросли на 5,1%

    TP-Link представила облачное централизованное решение Omada SDN

    Twitter отказался от поддержки своего мобильного приложения для iOS и iPad моложе 12-й версии

    Sony рассказала, как будет выглядеть дизайн коробки с играми для PS5

    Cougar расширила линейку корпусов DarkBlader

    Бюджетные планшеты MatePad T10 и MatePad T10s получат чипсет Kirin 710A

    Слухи: Facebook собирается объединить Facebook Messenger и WhatsApp

    Слухи: Realme скоро представит зарядное устройство мощностью 120 Вт

    Realme анонсировала геймерский бюджетный смартфон Narzo 10A на базе MediaTek Helio G70 SoC

    Sony вложила в Epic Games 250 миллионов долларов

    Инсайдер сообщил, что «верхние» модели в линейке iPhone 12 Pro нарастят ОЗУ до 6 Гбайт

    Верховный суд Европы заявил, что Youtube может предоставить только почтовый адрес нарушителя авторских прав

    Google отказалась от «мыльниц» и разработала новый дизайн для умной колонки Nest

    Пять ведущих брендов смартфонов протестировали быструю зарядку мощностью 120 Вт

    ССЫЛКИ