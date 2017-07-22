Геймеры World of Warcraft: Shadowlands смогут менять пол главного героя бесплатно
12 июля 2020, 15:50
Компания Blizzard, разработчик знаменитой игры World of Warcraft, сообщила, что игроки скоро смогут свободно менять пол для своего персонажа - главного участника игры. При этом им больше не придется платить за эту услугу каких-либо денег. Изменение станет частью недавно объявленного детализированного плана по расширению возможностей, которые ждут игроков в новой версии World of Warcraft: Shadowlands. Ожидается, что она появится уже в этом году.
Тем, кто не знаком с темой обсуждения, напомним: возможность бесплатно изменять внешний вид главного персонажа - его одежду, прическу и даже черты лица - игроки World of Warcraft имеют давно. Но эти изменения носят чисто косметический характер. Чтобы изменения были существенными, значимыми и влияли на игровые характеристики, до сих пор был только один способ - заплатить 15 долл. за покупку опции «Изменения внешности». Благодаря этой покупке, можно было бы заменять не только пол, но и вносить другие изменения в облик персонажа, которые меняют его реальные возможности.
Однако не следует путать с другой существующей в игре опцией: Если игрок хочет перейти на участие от имени другого персонажа, то ему придется менять его целиком. Это - совершенно иной вариант покупки. Изменение пола не даст такого эффекта, как замена персонажа целиком.
Как сообщил исполнительный продюсер игры Джон Хайт (John Hight), ив скором времени платный вариант замены пола главного участника будет удален. Это позволит игрокам менять пол персонажа бесплатно. Новая функция появится в Shadowlands.
Как заявил Хайт, теперь в Blizzard не считают правильным, заставлять игроков платить за изменение пола персонажа. Связано ли это с общей тенденцией по свободе выбора пола или нет, не сообщается.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".