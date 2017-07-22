Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows, предлагая переходить на Linux
12 июля 2020, 22:51
Microsoft объявила о прекращении поддержки PHP в Windows.
Поддержка этого скриптового языка общего назначения, интенсивно применяемого для разработки веб-приложений в Windows, ведется, начиная с версии Windows Vista. В настоящее время PHP поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров. PHP является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических веб-сайтов.
Microsoft Windows также поддерживает PHP, в том числе на стадии разработки и модульной сборки для версий PHP 7.3 и PHP 7.4. Microsoft также вносит исправления по безопасности для версии PHP 7.2, отслеживая их через обновления Windows.
Однако начиная со следующей основной версией PHP 8.0, Microsoft прекращает поддержку этого набора инструментальных средств в Windows.
Как заявил Дейл Хирт (Dale Hirt), менеджер проектов по PHP в Microsoft, в компании принята следующая политика поддержки для учета обновлений, вносимых в PHP. Она составляет 2 года с момента выпуска исправлений ошибок и 1 год с момента исправлений безопасности.
Это означает, что прекращение поддержки PHP 7.2 в Windows прекратится в ноябре 2020, а поддержка PHP 7.3 будет пока продолжаться, но начиная с ноября, она будет распространяться только на исправления по безопасности.
Для версии PHP 7.4 поддержка исправления ошибок просуществует еще на протяжении около одного года, а затем будет еще один год, когда будут вноситься только исправления по безопасности.
Дейл Хирт также отметил, что Microsoft будет поддерживать разработку и сборку PHP под Windows для версий 7.2, 7.3 и 7.4, пока они для них есть официальная поддержка. Однако поддержки для PHP для версии 8.0 и выше не будет в Windows.
В дальнейшем для запуска последней версии PHP в Windows придется использовать WSL - Windows Subsystem for Linux - слой совместимости для запуска Linux-приложений в ОС Windows 10, или сразу переходить на Linux и производить там запуск PHP.