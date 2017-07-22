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Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows, предлагая переходить на Linux

12 июля 2020, 22:51


Microsoft объявила о прекращении поддержки PHP в Windows.

Поддержка этого скриптового языка общего назначения, интенсивно применяемого для разработки веб-приложений в Windows, ведется, начиная с версии Windows Vista. В настоящее время PHP поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров. PHP является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических веб-сайтов.

Microsoft Windows также поддерживает PHP, в том числе на стадии разработки и модульной сборки для версий PHP 7.3 и PHP 7.4. Microsoft также вносит исправления по безопасности для версии PHP 7.2, отслеживая их через обновления Windows.

Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows


Однако начиная со следующей основной версией PHP 8.0, Microsoft прекращает поддержку этого набора инструментальных средств в Windows.

Как заявил Дейл Хирт (Dale Hirt), менеджер проектов по PHP в Microsoft, в компании принята следующая политика поддержки для учета обновлений, вносимых в PHP. Она составляет 2 года с момента выпуска исправлений ошибок и 1 год с момента исправлений безопасности.




Это означает, что прекращение поддержки PHP 7.2 в Windows прекратится в ноябре 2020, а поддержка PHP 7.3 будет пока продолжаться, но начиная с ноября, она будет распространяться только на исправления по безопасности.

Для версии PHP 7.4 поддержка исправления ошибок просуществует еще на протяжении около одного года, а затем будет еще один год, когда будут вноситься только исправления по безопасности.

Дейл Хирт также отметил, что Microsoft будет поддерживать разработку и сборку PHP под Windows для версий 7.2, 7.3 и 7.4, пока они для них есть официальная поддержка. Однако поддержки для PHP для версии 8.0 и выше не будет в Windows.

В дальнейшем для запуска последней версии PHP в Windows придется использовать WSL - Windows Subsystem for Linux - слой совместимости для запуска Linux-приложений в ОС Windows 10, или сразу переходить на Linux и производить там запуск PHP.



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