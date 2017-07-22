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Новая версия игры Superhot: Mind Control Delete будет бесплатной для ее поклонников

13 июля 2020, 07:33


Вышел новый сиквел Superhot - популярной компьютерной игры в жанре шутера от первого лица, разработанный независимой польской командой Superhot Team. Новая версия получила название Superhot: Mind Control Delete. Игра как и раньше, будет выдержана в минималистичном стиле, враги красного цвета будут контрастировать с белым и серым фоном. Но главное - механика задержек в игре останется прежней.

Superhot - это популярная игра-стрелялка, в которой игрок должен уничтожать стеклянных противников. Для этого их можно разбивать ударом кулака, киданием предметов или выстрелом.

Новая версия игры Superhot: Mind Control Delete будет бесплатной для ее поклонников


Игра считается уникальной благодаря использованию яркого белого окружения, что помогает выделять угловатых красных противников. Но ее главная особенность - это уникальная механика. Смысл уникальности состоит в том, что течение игрового времени замедляется до нуля, когда игрок не производит никаких движений. Обратное также верно: чем быстрее игрок движется, тем быстрее движется игровое время. Благодаря такой особенности, игрок получает возможность оценивать ситуацию и находить выход, а игровой процесс в результате становится похожим на стратегическую игру.




Оригинальная версия Superhot была разработана в 2013 году на 7 Day FPS Challenge. Команда совместила эти идеи в прототипе для Challenge. Название игры построено на принятии значений слов «super» и «hot» как «позитивный» и «интенсивный» для придания игре эффектного образа.

Разработчики обещают в новой версии Superhot: Mind Control Delete более длительный игровой процесс с большим пониманием уникального мира. Появятся также дополнительные сюжетные линии. Но в новой версии будет полностью сохранена прежняя игровая механика.

Игра будет доступна для настольных систем PC и Mac, а также на платформах виртуальной реальности, где она особенно популярна. Отмечается, что новую версию Superhot: Mind Control Delete будут поддерживать и PlayStation 4, и Xbox One. По предварительным анонсам, выход новой версии должен состояться 16 июля.



Если игра приобреталась ранее, то ее поклонники смогут получить Superhot: Mind Control Delete бесплатно. В остальных случаях разработчик предлагает приобрести Superhot с большой 60% скидкой в преддверии релиза. Это означает, что фанаты смогут получить как Superhot, так и Superhot: Mind Control Delete за 10 долларов, тогда как ее обычная цена составляет $24,99.

К сожалению, со слов разработчика, это не относится к игрокам, которые приобрели только Superhot VR.



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