Новая версия игры Superhot: Mind Control Delete будет бесплатной для ее поклонников
13 июля 2020, 07:33
Вышел новый сиквел Superhot - популярной компьютерной игры в жанре шутера от первого лица, разработанный независимой польской командой Superhot Team. Новая версия получила название Superhot: Mind Control Delete. Игра как и раньше, будет выдержана в минималистичном стиле, враги красного цвета будут контрастировать с белым и серым фоном. Но главное - механика задержек в игре останется прежней.
Superhot - это популярная игра-стрелялка, в которой игрок должен уничтожать стеклянных противников. Для этого их можно разбивать ударом кулака, киданием предметов или выстрелом.
Игра считается уникальной благодаря использованию яркого белого окружения, что помогает выделять угловатых красных противников. Но ее главная особенность - это уникальная механика. Смысл уникальности состоит в том, что течение игрового времени замедляется до нуля, когда игрок не производит никаких движений. Обратное также верно: чем быстрее игрок движется, тем быстрее движется игровое время. Благодаря такой особенности, игрок получает возможность оценивать ситуацию и находить выход, а игровой процесс в результате становится похожим на стратегическую игру.
Оригинальная версия Superhot была разработана в 2013 году на 7 Day FPS Challenge. Команда совместила эти идеи в прототипе для Challenge. Название игры построено на принятии значений слов «super» и «hot» как «позитивный» и «интенсивный» для придания игре эффектного образа.
Разработчики обещают в новой версии Superhot: Mind Control Delete более длительный игровой процесс с большим пониманием уникального мира. Появятся также дополнительные сюжетные линии. Но в новой версии будет полностью сохранена прежняя игровая механика.
Игра будет доступна для настольных систем PC и Mac, а также на платформах виртуальной реальности, где она особенно популярна. Отмечается, что новую версию Superhot: Mind Control Delete будут поддерживать и PlayStation 4, и Xbox One. По предварительным анонсам, выход новой версии должен состояться 16 июля.
Если игра приобреталась ранее, то ее поклонники смогут получить Superhot: Mind Control Delete бесплатно. В остальных случаях разработчик предлагает приобрести Superhot с большой 60% скидкой в преддверии релиза. Это означает, что фанаты смогут получить как Superhot, так и Superhot: Mind Control Delete за 10 долларов, тогда как ее обычная цена составляет $24,99.
К сожалению, со слов разработчика, это не относится к игрокам, которые приобрели только Superhot VR.
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