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Samsung Galaxy S21: большая утечка о новых флагманах

13 июля 2020, 07:44


Несмотря на то, что выход нового флагмана Galaxy Note 20 ожидается только в августе, компания Samsung уже приступила к подготовке выпуска флагманских моделей смартфонов будущего года - Galaxy S21. Информация об этом появилась в китайской социальной сети Weibo. Источником последних новостей стал известный по предыдущим слухам пользователь под ником Ice Universe.

Прежде всего, он сообщил, что новая разработки будущей линейки получила внутреннее обозначение «Galaxy U». Вторая важная новость - Samsung поставила своей целью добиться серьезного снижения цены для гаджетов будущей серии. Очевидно, что для покупателей эта новость выглядит привлекательной, тогда как для производителя такое снижение - отнюдь не радостная весть, потому что придется отыскивать различные компромиссы для реализации поставленной цели.

Слухи: планы выпуска флагманских моделей Samsung Galaxy S21 в 2021 году


Компромиссы предлагается искать везде, начиная со стадии проектирования. В Samsung уже серьезно рассматривают альтернативу создать «флагмана» с упрощенным набором функций. Компания отказывается от выбора самых последних достижений и планирует использовать для будущей базовой модели Galaxy S21, например, пусть и хороший, но отнюдь не самый лучший дисплей на рынке с разрешением Full HD+ и частотой обновления «всего» 60 Гц. По сравнению с нынешним флагманом Galaxy S20 это будет заметным шагом назад. Для пользователей, которые захотят выбрать лучшую модель из линейки S21, инсайдер посоветовал сразу думать о Galaxy S21 Ultra.




Кроме того, для сокращения расходов Samsung может отказаться от использования дорогой платформы Snapdragon 875 и перейти на более дешевые процессоры марки Exynos на всех рынках.

Впрочем, этот слух выглядит слишком радикальным, чтобы быть достоверным. Ранее высказывалось предположение, что Samsung может отказаться от использования Snapdragon 875 и продолжит устанавливать в будущие модели чипсет Snapdragon 865, которые сейчас активно применяется во флагманах 2020 года для США и Китая.

Еще одним возможным источником для экономии средств может стать отказ от поставки зарядного устройства в коробочном комплекте смартфона.

В то же время, сообщается, что в будущем выпуске флагманов 2021 году будут представлены три модели серии Samsung Galaxy S21. Впервые там будет применяться новая технология размещения селфи-камеры под экраном, а также поддерживаться технология Qualcomm для ультразвукового снятия отпечатка пальцев версии 3.0.

Ранее также ходили слухи, что будущие флагманы будут отличаться еще более высокой производительностью по сравнению со всеми прежними моделями, а также установкой на Galaxy S21 камеры с премиальным разрешением 150 Мп. Вдобавок к этому, у фронтальной камеры должен появиться новый объектив.

Ожидается, что новая серия Samsung Galaxy S21 официально появится на рынке в первом квартале следующего года.



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