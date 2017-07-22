TSMC запросило у США лицензию для продолжение поставок чипов для Huawei
13 июля 2020, 10:03
Тайваньская компания TSMC обратилась к Правительству США с письмом, в котором заявила о своем намерении продолжать поставки Huawei своей продукции после окончания переходного льготного периода. Согласно установленному со стороны США запрету, TSMC вынуждена получить лицензию со стороны США для продолжения своих поставок Huawei. В тоже время, известно, что если установленные со стороны США ограничения будут исполняться в полном объеме, то США не выдаст такую лицензию TSMC. Поэтому будущее развития ситуации неопределенно.
Напомним, что еще в начале прошлого года США ввели запрет для Huawei на использование технологий из США. На первых порах этот запрет проявился прежде всего в том, что Huawei было запрещено использовать набор услуг Google Mobile Services. Это лишило китайскую компания права устанавливать на свои смартфоны американские сервисы и приложения. Например, в их число попали Gmail, Google Maps и другие. Тем не менее, за Huawei сохранялось право использовать ОС Android, распространяемую с открытым исходным кодом.
В США рассчитывали, что вследствие запрета на применение GMS, продажи смартфонов Huawei значительно упадут, как минимум на рынках за пределами Китая. Однако произошло обратное. Обладая большим технологическим заделом, Huawei смогла увеличить объем своих продаж, и по результатам на конец 2019 года в мире было продано рекордное число смартфонов Huawei - 240 млн штук. Более того, в апреле и мае 2020 года Huawei смогла обойти Samsung, став ведущим брендом смартфонов в мире.
При таком неожиданном повороте событий в США ввели новые санкции, которые обязали любые компании, использующие разработанные в США технологии, получать лицензию на возможность поставки своей продукции Huawei. Основной удар от этого запрета пришелся на тайваньскую компанию TSMC. Она является ведущим производителем чипов в мире, но при этом активно использует технологии из США. В частности, TSMC отвечает за производство чипов Huawei Kirin, хотя их разработка была осуществлена в самой Huawei. Для TSMC эта потеря оказалась очень чувствительной.
После объявления о введении нового запрета Министерство торговли США установило 120-дневный льготный период, в течение которого компании должны были завершить свои обязательства по прежним договорам с Huawei и получить разрешение/лицензию со стороны США на будущие договоры. После 14 июля компании могут подавать заявки только на получение лицензий. Решить свои коммерческие интересы путем прямой договоренности с США можно только до этой даты.
Согласно имеющимся данным, на долю Huawei сейчас приходится почти 15% выручки TSMC. По размеру контрактов поставки чипов для Huawei занимают вторую строчку в бизнесе TSMC, уступая только объемам поставок для Apple. Huawei остается вторым по величине заказчиком TSMC.
На недавнем собрании акционеров председатель TSMC Лю Дэйин заявил, что, несмотря на установленный запрет, TSMC все еще продолжает надеяться, что сумеет сохранить Huawei в числе своих заказчиков.
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