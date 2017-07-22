РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

TSMC запросило у США лицензию для продолжение поставок чипов для Huawei

13 июля 2020, 10:03


Тайваньская компания TSMC обратилась к Правительству США с письмом, в котором заявила о своем намерении продолжать поставки Huawei своей продукции после окончания переходного льготного периода. Согласно установленному со стороны США запрету, TSMC вынуждена получить лицензию со стороны США для продолжения своих поставок Huawei. В тоже время, известно, что если установленные со стороны США ограничения будут исполняться в полном объеме, то США не выдаст такую лицензию TSMC. Поэтому будущее развития ситуации неопределенно.

Напомним, что еще в начале прошлого года США ввели запрет для Huawei на использование технологий из США. На первых порах этот запрет проявился прежде всего в том, что Huawei было запрещено использовать набор услуг Google Mobile Services. Это лишило китайскую компания права устанавливать на свои смартфоны американские сервисы и приложения. Например, в их число попали Gmail, Google Maps и другие. Тем не менее, за Huawei сохранялось право использовать ОС Android, распространяемую с открытым исходным кодом.

TSMC запросило в США лицензию для продолжение поставок чипов для Huawei после завершения льготного периода


В США рассчитывали, что вследствие запрета на применение GMS, продажи смартфонов Huawei значительно упадут, как минимум на рынках за пределами Китая. Однако произошло обратное. Обладая большим технологическим заделом, Huawei смогла увеличить объем своих продаж, и по результатам на конец 2019 года в мире было продано рекордное число смартфонов Huawei - 240 млн штук. Более того, в апреле и мае 2020 года Huawei смогла обойти Samsung, став ведущим брендом смартфонов в мире.




При таком неожиданном повороте событий в США ввели новые санкции, которые обязали любые компании, использующие разработанные в США технологии, получать лицензию на возможность поставки своей продукции Huawei. Основной удар от этого запрета пришелся на тайваньскую компанию TSMC. Она является ведущим производителем чипов в мире, но при этом активно использует технологии из США. В частности, TSMC отвечает за производство чипов Huawei Kirin, хотя их разработка была осуществлена в самой Huawei. Для TSMC эта потеря оказалась очень чувствительной.

После объявления о введении нового запрета Министерство торговли США установило 120-дневный льготный период, в течение которого компании должны были завершить свои обязательства по прежним договорам с Huawei и получить разрешение/лицензию со стороны США на будущие договоры. После 14 июля компании могут подавать заявки только на получение лицензий. Решить свои коммерческие интересы путем прямой договоренности с США можно только до этой даты.

Согласно имеющимся данным, на долю Huawei сейчас приходится почти 15% выручки TSMC. По размеру контрактов поставки чипов для Huawei занимают вторую строчку в бизнесе TSMC, уступая только объемам поставок для Apple. Huawei остается вторым по величине заказчиком TSMC.

На недавнем собрании акционеров председатель TSMC Лю Дэйин заявил, что, несмотря на установленный запрет, TSMC все еще продолжает надеяться, что сумеет сохранить Huawei в числе своих заказчиков.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Twitter отказался от поддержки своего мобильного приложения для iOS и iPad моложе 12-й версии
  • Слухи: Facebook собирается объединить Facebook Messenger и WhatsApp
  • Верховный суд Европы заявил, что Youtube может предоставить только почтовый адрес нарушителя авторских прав
  • Opera купит литовский банк Fjord Bank для внедрения мобильных финансовых услуг в своем браузере
  • Huawei HarmonyOS 2.0 будет работать на настольных ПК, носимых гаджетах и в ПО для автомобилей

    • следующая новость
    Слухи: Apple ведет разработку собственной игровой консоли на базе ARM

    предыдущая новость
    Samsung Galaxy S21: большая утечка о новых флагманах

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Термопасты: применение и выбор Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Главные новости за неделю Лучший монитор Обзор Zyxel XGS1930-28HP Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 июля, 2020

    Слухи: Apple ведет разработку собственной игровой консоли на базе ARM

    TSMC запросило у США лицензию для продолжение поставок чипов для Huawei

    Samsung Galaxy S21: большая утечка о новых флагманах

    Новая версия игры Superhot: Mind Control Delete будет бесплатной для ее поклонников

    12 июля, 2020

    Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows, предлагая переходить на Linux

    Геймеры World of Warcraft: Shadowlands смогут менять пол главного героя бесплатно

    11 июля, 2020

    Слухи: Lenovo ведет разработку таинственной Yoga X - портативного монитора и одновременно Android-планшета

    Apple предупреждает: использование любительских шторок для камеры MacBook приводит к поломкам дисплея

    10 июля, 2020

    Чип Intel Core i7 поколения Rocket Lake-S будет иметь 8 ядер и 12 потоков - правда ли это?

    CarPlay стал беспроводным в новых моделях спортивного автомобиля Chevrolet 2021 Corvette Stingray

    Gartner: несмотря на пандемию, квартальные поставки настольных ПК Mac в США выросли на 5,1%

    TP-Link представила облачное централизованное решение Omada SDN

    Twitter отказался от поддержки своего мобильного приложения для iOS и iPad моложе 12-й версии

    Sony рассказала, как будет выглядеть дизайн коробки с играми для PS5

    Cougar расширила линейку корпусов DarkBlader

    Бюджетные планшеты MatePad T10 и MatePad T10s получат чипсет Kirin 710A

    Слухи: Facebook собирается объединить Facebook Messenger и WhatsApp

    Слухи: Realme скоро представит зарядное устройство мощностью 120 Вт

    Realme анонсировала геймерский бюджетный смартфон Narzo 10A на базе MediaTek Helio G70 SoC

    Sony вложила в Epic Games 250 миллионов долларов

    ССЫЛКИ