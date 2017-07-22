Слухи: Apple ведет разработку собственной игровой консоли на базе ARM
13 июля 2020, 12:25
После того, как на пленарном заседании в ходе проведения WWDC 2020 Apple объявила о своем намерении отказаться от применения чипов Intel и перейти к использованию для будущих продуктов исключительно собственных чипов серии A.
После этого многие задумались, а нет ли каких-либо нераскрытых проектов в портфеле Apple, над которыми сейчас ведется работа внутри компании и которые подталкивали Apple к объявлению такого серьезного шага. Простая замена чипов на смартфонах выглядит несколько узкой причиной с точки зрения масштабов бизнеса Apple. Такие решения должны опираться на серьезные изменения во всей инфраструктурной политике компании, а не только на одном из направлений.
Например, Apple могла бы получить значительные бонусы от развития будущего Apple TV 2020 года, используя для управления его начинкой собственный процессор A12X Bionic SoC. Но, похоже, даже это еще не все. Не раскрыты «сторонние» ветви бизнес-интересов Apple - они могут быть гораздо шире.
Как сообщает Twitter-пользователь MauriQHD, Apple может сейчас вести разработку собственной игровой консоли, в основе которой будет использован собственный чип на базе ARM. Твит с этими слухами появился вскоре после того, как Apple сообщила о планах перехода на использование собственных чипов. Уже известно, что первыми в линейке продуктов Apple перейдут на собственные ARM/чипы 13-дюймовый MacBook Pro, затем MacBook Air и настольные компьютеры Mac. Но затем дальше становится еще интересней. В коллекции продуктов Apple может появиться собственная игровая консоль, которая будет работать тоже на собственном ARM-чипе.
Косвенными признаками разработки нового игрового гаджета могут служить проект Apple TV 6, где применяется чип A12X Bionic. Для этого решения явно ставились повышенные требования по вычислительной мощности при сохранении компактных размеров. Это хорошо видно по используемой системе охлаждения, а также по дизайну.
Некоторые эксперты рассматривают изменившиеся требования к разработке новых моделей телевизоров Apple как отражение в первую очередь желания наращивания популярности Apple Arcade - онлайн-сервиса Apple для цифрового распространения компьютерных игр по подписке для мобильных устройств, настольных и портативных компьютеров и телевизионных приставок. Но в перспективе это может рассматриваться и как развитие собственной игровой платформы Apple, в состав которой могут войти и собственная игровая консоль на базе ARM для Apple TV.
Эти разработки держатся в тайне, считают некоторые эксперты, потому что Apple хочет сначала оценить реакцию рынка, увидеть, насколько популярными станут Apple TV 2020 и Apple Arcade. Если ее прогнозы будут опровергнуты, то Apple сможет безболезненно отказаться от плана разработки консоли на базе ARM. Если же они подтвердятся, то это позволит компании сразу заявить о своих амбициозных намерениях и быстро выйти на конкурентный рынок с собственной игровой экосистемой.
Чтобы показать, что Apple заинтересована в игровом рынке, стоит напомнить, что уже появились слухи о разработке в Apple «игрового» настольного компьютера Mac.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".