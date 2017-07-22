РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Слухи: Apple ведет разработку собственной игровой консоли на базе ARM

13 июля 2020, 12:25


После того, как на пленарном заседании в ходе проведения WWDC 2020 Apple объявила о своем намерении отказаться от применения чипов Intel и перейти к использованию для будущих продуктов исключительно собственных чипов серии A.

После этого многие задумались, а нет ли каких-либо нераскрытых проектов в портфеле Apple, над которыми сейчас ведется работа внутри компании и которые подталкивали Apple к объявлению такого серьезного шага. Простая замена чипов на смартфонах выглядит несколько узкой причиной с точки зрения масштабов бизнеса Apple. Такие решения должны опираться на серьезные изменения во всей инфраструктурной политике компании, а не только на одном из направлений.

Например, Apple могла бы получить значительные бонусы от развития будущего Apple TV 2020 года, используя для управления его начинкой собственный процессор A12X Bionic SoC. Но, похоже, даже это еще не все. Не раскрыты «сторонние» ветви бизнес-интересов Apple - они могут быть гораздо шире.

Слухи: Apple ведет разработку собственной игровой консоли на базе ARM


Как сообщает Twitter-пользователь MauriQHD, Apple может сейчас вести разработку собственной игровой консоли, в основе которой будет использован собственный чип на базе ARM. Твит с этими слухами появился вскоре после того, как Apple сообщила о планах перехода на использование собственных чипов. Уже известно, что первыми в линейке продуктов Apple перейдут на собственные ARM/чипы 13-дюймовый MacBook Pro, затем MacBook Air и настольные компьютеры Mac. Но затем дальше становится еще интересней. В коллекции продуктов Apple может появиться собственная игровая консоль, которая будет работать тоже на собственном ARM-чипе.

Косвенными признаками разработки нового игрового гаджета могут служить проект Apple TV 6, где применяется чип A12X Bionic. Для этого решения явно ставились повышенные требования по вычислительной мощности при сохранении компактных размеров. Это хорошо видно по используемой системе охлаждения, а также по дизайну.




Некоторые эксперты рассматривают изменившиеся требования к разработке новых моделей телевизоров Apple как отражение в первую очередь желания наращивания популярности Apple Arcade - онлайн-сервиса Apple для цифрового распространения компьютерных игр по подписке для мобильных устройств, настольных и портативных компьютеров и телевизионных приставок. Но в перспективе это может рассматриваться и как развитие собственной игровой платформы Apple, в состав которой могут войти и собственная игровая консоль на базе ARM для Apple TV.

Эти разработки держатся в тайне, считают некоторые эксперты, потому что Apple хочет сначала оценить реакцию рынка, увидеть, насколько популярными станут Apple TV 2020 и Apple Arcade. Если ее прогнозы будут опровергнуты, то Apple сможет безболезненно отказаться от плана разработки консоли на базе ARM. Если же они подтвердятся, то это позволит компании сразу заявить о своих амбициозных намерениях и быстро выйти на конкурентный рынок с собственной игровой экосистемой.

Чтобы показать, что Apple заинтересована в игровом рынке, стоит напомнить, что уже появились слухи о разработке в Apple «игрового» настольного компьютера Mac.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

Читайте также:

  • Новая версия игры Superhot: Mind Control Delete будет бесплатной для ее поклонников
  • Геймеры World of Warcraft: Shadowlands смогут менять пол главного героя бесплатно
  • Sony рассказала, как будет выглядеть дизайн коробки с играми для PS5
  • Sony вложила в Epic Games 250 миллионов долларов
  • Геймерское оборудование Sennheiser будет продаваться под брендом EPOS

    • предыдущая новость
    TSMC запросило у США лицензию для продолжение поставок чипов для Huawei

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Термопасты: применение и выбор Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Главные новости за неделю Лучший монитор Обзор Zyxel XGS1930-28HP Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 июля, 2020

    Слухи: Apple ведет разработку собственной игровой консоли на базе ARM

    TSMC запросило у США лицензию для продолжение поставок чипов для Huawei

    Samsung Galaxy S21: большая утечка о новых флагманах

    Новая версия игры Superhot: Mind Control Delete будет бесплатной для ее поклонников

    12 июля, 2020

    Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows, предлагая переходить на Linux

    Геймеры World of Warcraft: Shadowlands смогут менять пол главного героя бесплатно

    11 июля, 2020

    Слухи: Lenovo ведет разработку таинственной Yoga X - портативного монитора и одновременно Android-планшета

    Apple предупреждает: использование любительских шторок для камеры MacBook приводит к поломкам дисплея

    10 июля, 2020

    Чип Intel Core i7 поколения Rocket Lake-S будет иметь 8 ядер и 12 потоков - правда ли это?

    CarPlay стал беспроводным в новых моделях спортивного автомобиля Chevrolet 2021 Corvette Stingray

    Gartner: несмотря на пандемию, квартальные поставки настольных ПК Mac в США выросли на 5,1%

    TP-Link представила облачное централизованное решение Omada SDN

    Twitter отказался от поддержки своего мобильного приложения для iOS и iPad моложе 12-й версии

    Sony рассказала, как будет выглядеть дизайн коробки с играми для PS5

    Cougar расширила линейку корпусов DarkBlader

    Бюджетные планшеты MatePad T10 и MatePad T10s получат чипсет Kirin 710A

    Слухи: Facebook собирается объединить Facebook Messenger и WhatsApp

    Слухи: Realme скоро представит зарядное устройство мощностью 120 Вт

    Realme анонсировала геймерский бюджетный смартфон Narzo 10A на базе MediaTek Helio G70 SoC

    Sony вложила в Epic Games 250 миллионов долларов

    ССЫЛКИ