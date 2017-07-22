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Assassin's Creed Valhalla выйдет 17 ноября

13 июля 2020, 13:25


Ubisoft объявила, что следующая часть игры Assassin's Creed Valhalla, выйдет во всем мире 17 ноября 2020 года на Xbox One, PlayStation 4, The Epic Games Store и Ubisoft Store на ПК с Windows, а также на UPLAY+, сервисе подписки Ubisoft и Stadia.

Assassin's Creed Valhalla


Assassin's Creed Valhalla также выйдет на Xbox Series X и PlayStation 5 после запуска консолей. Игроки, приобретающие Assassin's Creed Valhalla на Xbox One или PlayStation 4, смогут бесплатно обновить свою игру до версии следующего поколения (Xbox Series X или PlayStation 5).




Совершенно новый геймплей, показанный на цифровой конференции, иллюстрирует новые функции, которыми смогут наслаждаться игроки, включая двойное владение, рейдерство, нападения и деятельность в открытом мире. Рейды будут более насыщенными и жестокими с игроками, способными воспользоваться новой висцеральной боевой системой, которая позволяет колотить, расчленять и обезглавливать врагов.



Eivor будет иметь возможность двойного владения топорами, мечами и даже щитами против самого большого разнообразия типов врагов, когда-либо виденных в Assassin's Creed. Кроме того, возвращение скрытого клинка позволяет Eivor убивать цели со смертельной точностью.

Assassin's Creed Valhalla - это амбициозная ролевая игра, которая ставит выбор игрока и исследование в центр опыта. Во всем мире игроки столкнутся с уникальными и удивительными персонажами, незабываемыми историями и множеством захватывающих дух пейзажей. Игроки будут иметь возможность настраивать волосы своего персонажа, татуировки, боевую раскраску, оружие и снаряжение, а также получат возможность переключения между мужским или женским Eivor в любое время. Политические альянсы, боевые решения и выбор диалога могут повлиять на мир Assassin's Creed Valhalla, поэтому игроки должны сделать мудрый выбор, чтобы защитить дом и будущее своего клана.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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