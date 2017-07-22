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Анонс ICEFLOW 240 ARGB AIO: блок водяного охлаждения с уникальной помпой и вентилятором

13 июля 2020, 14:19


ID-COOLING анонсировала водяной охладитель ICEFLOW 240 ARGB AIO, оснащенный совершенно новой помпой на конструкции радиатора и недавно разработанным вентилятором ICEFAN диаметром 240 мм.

Анонс ICEFLOW 240 ARGB AIO


При расходе до 240 л/ч, диапазоне подъема 1,8 м охлаждающая жидкость быстро циркулирует, помогая перемещать тепло от процессора к радиатору. Разъем питания 3-контактный с 3-контактным адаптером Molex, чтобы обеспечить постоянный вход 12 В для обеспечения максимальной производительности охлаждения.




Недавно разработанный вентилятор ICEFAN 240 оснащен двумя крыльчатками в одной раме. Две крыльчатки вентилятора имеют один ШИМ-вход и один ARGB-входной кабель. Скорость вентилятора регулируется ШИМ от 900 до 2000 об/мин. Резиновые демпферы на раме вентилятора предназначены для поглощения вибрации и снижения шума работы.

Анонс ICEFLOW 240 ARGB AIO


Подсветкой RGB можно управлять либо программным обеспечением материнской платы, либо включенным внутренним контроллером. Сплиттер ARGB имеет 4 выходных порта, поэтому пользователи могут добавлять дополнительные адресуемые RGB-светодиодные вентиляторы или RGB-полосы.

В комплект поставки входят универсальные монтажные кронштейны. ICEFLOW 240 ARGB совместим с Intel LGA2066/2011/1150/1151/1155/1156 & AMD AM4.



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