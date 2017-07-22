Анонс ICEFLOW 240 ARGB AIO: блок водяного охлаждения с уникальной помпой и вентилятором
13 июля 2020, 14:19
ID-COOLING анонсировала водяной охладитель ICEFLOW 240 ARGB AIO, оснащенный совершенно новой помпой на конструкции радиатора и недавно разработанным вентилятором ICEFAN диаметром 240 мм.
При расходе до 240 л/ч, диапазоне подъема 1,8 м охлаждающая жидкость быстро циркулирует, помогая перемещать тепло от процессора к радиатору. Разъем питания 3-контактный с 3-контактным адаптером Molex, чтобы обеспечить постоянный вход 12 В для обеспечения максимальной производительности охлаждения.
Недавно разработанный вентилятор ICEFAN 240 оснащен двумя крыльчатками в одной раме. Две крыльчатки вентилятора имеют один ШИМ-вход и один ARGB-входной кабель. Скорость вентилятора регулируется ШИМ от 900 до 2000 об/мин. Резиновые демпферы на раме вентилятора предназначены для поглощения вибрации и снижения шума работы.
Подсветкой RGB можно управлять либо программным обеспечением материнской платы, либо включенным внутренним контроллером. Сплиттер ARGB имеет 4 выходных порта, поэтому пользователи могут добавлять дополнительные адресуемые RGB-светодиодные вентиляторы или RGB-полосы.
В комплект поставки входят универсальные монтажные кронштейны. ICEFLOW 240 ARGB совместим с Intel LGA2066/2011/1150/1151/1155/1156 & AMD AM4.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".