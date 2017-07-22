Сетевая ОС Nokia SR Linux нового поколения развертывается в ЦОДе Apple
13 июля 2020, 15:44
Буквально на днях финская компания Nokia объявила о выпуске сетевой операционной системы нового поколения для центров обработки данных, получившей название Nokia Service Router Linux (SR Linux). Помимо нее была выпущена бизнес-платформа для сетевой сервисной архитектуры Fabric Service Platform (FSP), разработанная Nokia совместно с ведущими мировыми интернет-компаниями, включая Apple.
Разработчик новой ОС относит Nokia SR Linux к современному архитектурному шедевру. Это первая сетевая операционная система (NOS), которая полностью основана на новейших микросервисах.
Nokia предоставляет также набор инструментов для автоматизации и эксплуатации сетей - SR Linux NDK (набор разработчика NetOps). Он содержит богатый набор функций для программирования. В его состав входят такие инструменты, как gRPC (удаленный вызов процедур) и protobuf. Они позволяют легко интегрировать приложения. Инструмент не накладывает каких-то дополнительных специальных требований на свое применение, позволяя легко осуществлять перекомпилирование, а также применять другие инструменты.
SR Linux наследует тщательно протестированный стек интернет-протоколов от операционной системы Nokia Business Router (SROS). Это превращает SR Linux в первую в отрасли гибкую и открытую среду разработки сетевых приложений.
Уже до начала официального анонса Apple объявила о начале развертывания нового решения Nokia следующего поколения для центров обработки данных в своем облачном ЦОДе.