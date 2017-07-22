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Realme в скором времени представит смартфон с быстрой зарядкой мощностью 121 Вт

13 июля 2020, 15:50


Генеральный директор Realme Мадхав Шет намекнул на предстоящий запуск смартфона с поддержкой быстрой зарядки мощностью 121 Вт. Устройство, о котором идет речь, скорее всего, может быть представлено уже в ближайшее время.

Realme в скором времени представит смартфон с быстрой зарядкой мощностью 121 Вт


Топ-менеджер Realme сообщил о скором выходе устройства с поддержкой быстрой зарядки мощностью 121 Вт в своем аккаунте в Twitter. Однако в остальном об этом смартфоне больше ничего неизвестно, кроме того, что это будет флагман с поддержкой 5G.




Realme будет не первой компанией, которая представит зарядное устройство такой мощности. Ранее IQOO уже показала смартфон с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Точно также Oppo в скором времени представит свою технологию быстрой зарядки Super Flash Charge 125 Вт. Мероприятие должно пройти 15 июля.

Ранее также сообщалось, что сразу пять ведущих производителей смартфонов уже протестировали некую технологию быстрой зарядки, опять же, мощностью 120 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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