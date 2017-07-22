Samsung инвестирует 83 миллиона долларов в научные работы в сфере технологий отображения и производства чипсетов
13 июля 2020, 17:29
Samsung Electronics сегодня объявила о том, что в этом году планирует инвестировать 83 миллиона долларов в научные исследования и развитие технологий по производству чипов и дисплеев.
Samsung ещё в 2018 году открыла собственный центр по поддержке сотрудничества между промышленностью и научным сообществом. Этот центр занимается поддержкой исследовательских проектов в сфере производства чипов и дисплеев. Всего компания поддержала проекты более 700 профессоров и студентов. Самая последняя инвестиция от южнокорейского гиганта технологии должна форсировать развитие производства чипсетов и технологий отображения.
Последние инвестиции компании, в частности, должны помочь тем проектом, которые пришлось приостановить из-за мировой эпидемии коронавируса. Благодаря этой инициативе местные университеты могут использовать современное оборудование компании для исследовательских проектов. Samsung планирует расширить свою программу сотрудничества между промышленностью и академией в нескольких различных областях.
Кроме того, сегодня также сообщалось, что Samsung планирует наладить сотрудничество с LG о поставках дисплеев. Южнокорейский гигант планирует переход на более новые технологии отображения и ищет поставщиков способных удовлетворить его запросы.
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