Microsoft добавит поддержку Windows.Gaming.Input API для Chromium-браузеров в Windows 10 и Windows 10X
13 июля 2020, 17:44
Microsoft собирается добавить полную поддержку API-интерфейса Windows.Gaming.Input в качестве дополнительного программного набора, доступного через бэкэнд-поддержку для любых веб-браузеров с открытым исходным кодом на базе Chromium. Такая разработка ведется совместными усилиями представителей The Chromium Authors. В состав сообщества входят, помимо Google, также компании Opera Software, Яндекс, NVIDIA и другие.
Как сообщает Microsoft, новую поддержку планируется добавить для того, чтобы обеспечить возможность подключения еще более широкого списка современных геймпадов и игровых устройств на Windows 10. Это позволит запускать и играть в различные игры через браузеры, используя геймерское оборудование.
Chromium является де-факто стандартным низкоуровневым движком, который предоставляет пользователям быстрый, безопасный и надёжный доступ в интернет, а также является удобной платформой для работы веб-приложений. На основе Chromium создан браузер Google Chrome, а также на его базе работает ряд других альтернативных веб-браузеров.
В настоящее время в Chrome уже имеется поддержка API-интерфейса Gamepad JavaScript, но она не универсальна и не поддерживает всю палитру игровых устройств, которыми могут пользоваться геймеры.
Предлагаемое Microsoft расширение позволит перевести в онлайн еще больше игр, которые смогут использовать потоковую передачу данных через браузер. Этот тренд ведет сейчас к росту потребности в поддержке выделенных контроллеров в браузерах. Microsoft собирается решить эту задачу, чтобы обеспечить широкую поддержку выделенного оборудования на различных контроллерах, например триггеров грохота на Xbox One или имитации работы весел на контроллерах Elite.
Вопрос о возможности добавления новой инструментальной поддержки со стороны Microsoft поднимался на форуме разработчиков Chromium. Там обсуждался вопрос о предоставлении возможности обновления Javascript Gamepad API в Chromium для добавления поддержки Windows.Gaming.Input (WGI) в качестве альтернативного бэкэнда, отличного от XInput.
Было отмечено, что низкоуровневые API, такие как Raw Input, не будут поддерживаться на WCO-устройствах (Microsoft Windows Core OS). В то же время, отмечается, что Windows.Gaming.Input API будет работать как на настольных системах Windows (приложения win32), так и на Windows 10X.
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