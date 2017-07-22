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Apple Watch помогли 22-летнему пользователю обнаружить порок сердца

14 июля 2020, 08:49


Двадцатидвухлетний пользователь Reddit поделился своей историей о том, как его Apple Watch помогли ему обнаружить, что у него врожденный порок сердца и заставили его обратиться за лечением к кардиологу.

Apple Watch помогли 22-летнему пользователю


Пользователь Reddit под ником Merrick63 получил уведомление о нерегулярном сердечном ритме от своих умных часов. После этого мужчина сделал ЭКГ на своих часах, которые подтвердили ему проблемы в работе сердца. Он отправился к врачу, чего, скорее всего, не сделал бы без предупреждения от гаджета.




Электрокардиограмма - это тест, который определяет сердечный ритм. Он может помочь в ранней диагностике сердечных заболеваний, которые, если их не лечить, могут привести к сердечным приступам и другим серьезным проблемам. ЭКГ традиционно проводилась только в больницах, где для их регистрации использовалось дорогостоящее оборудование. Однако такие устройства, как Apple Watch Series 4 и более поздние версии часов, обеспечили легкую доступность ЭКГ для пользователей. 30-секундное измерение - это все, что требуется для записи ЭКГ с вашего запястья. Если при считывании будет сообщено о чем-то необычном, анализ позже можно будет позже отнести к врачу для комплексной диагностики и лечения.

Даже если у пользователей есть старые Apple Watch, которые не поддерживают ЭКГ, они все равно могут получать уведомления о нерегулярном сердечном ритме, что может быть достаточно полезно, чтобы вовремя обратиться к врачу.

Это уже не первый случай, когда Apple Watch помогает пользователям в своевременной диагностике сердечных заболеваний. Всего неделю назад Apple Watch предупредили врача о критическом состоянии его сердца, что в конечном счете спасло ему жизнь. Ранее 80-летняя женщина была уведомлена о своем сердечном заболевании благодаря функции ЭКГ на ее часах, которое была пропущено оборудованием ЭКГ больницы.



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