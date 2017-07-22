Realme выпустит экспериментальный смартфон со сверхмощной батареей 6000 мАч
14 июля 2020, 09:08
Китайская компания Realme готовится к запуску в Индонезии самого мощного в мире смартфона. Он будет оснащен батареей с чудовищной емкостью - 6000 мАч. Ожидается, что смартфон появится в рознице довольно скоро. Об этом сообщил через свой аккаунт в Instagram Палсон Йи, директор по маркетингу бренда Realme. Он заявил, что это новое устройство станет самым крупным «энергетическим динозавром» в портфолио Realme. К сожалению, подробностей о самом телефоне он не сообщил.
Эпопея с наращиванием мощности батарей на смартфонах началась несколько лет назад. Она была связана с необходимостью увеличения вычислительной мощности для поддержки тогда еще новых сетей 4G. В дальнейшем наращивание емкости батарей ускорилось с увеличением размеров экрана - главного «сжигателя мАч» в телефоне. Так появились сначала батареи на 4000 мАч. Позднее рекордными стали батареи на 5000 мАч. Многие стали называть их «стандартом ближайшего будущего» для смартфонов.
Отчасти это справедливо. Сегодня, встречая в смартфоне батарею емкостью менее 4000 мАч, покупатель испытывает разочарование, несмотря на то, что нынешние чипсеты гораздо более энергоэффективны, чем несколько лет назад. Сегодня покупатели смотрят вперед, в эру 5G. Новая технология скоро станет «самым главным пожирателем мАч». Но чтобы сразу «замахнуться» на 6000 мАч? Для многих это стало неожиданностью.
Эксперты гадают сейчас, что из экстравагантного готовы предложить внутри такого гиганта разработчики Realme, чтобы обосновать такую высокую емкость? Она не дается даром и приводит к росту веса смартфона. Поэтому покупатель должен понимать цель, ради которой он приобретает «тяжелый, но нужный» смартфон. Иначе какой смысл в такой удивительной батарее, если телефон не может предоставить рекордной производительности?
Несколько недель назад смартфон Realme с номером продукта BLP793 был обнаружен в базе данных TUV Rheinland. Он действительно значился как образец с емкостью батареи на 6000 мАч. Как обычно, в сертификационных документах не были раскрыты другие детали о новинке. Интрига была подогрета, но она не разрешена до сих пор.
Наиболее очевидным было бы предположить, что Realme готова предложить такой массивный аккумулятор, чтобы вписать его в игровой смартфон. Учитывая, что новый смартфон будет выпущен сначала в Индонезии, вероятно, речь идет о телефоне среднего класса - Realme обычно запускает флагманы в Китае.
В то же время, анализ поста директора Realme по маркетингу позволяет сделать вывод, что новая батарея подойдет для установки в уже существующие серии смартфонов.
THG.ru ждет подробностей.
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