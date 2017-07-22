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Lego представила конструктор в виде Nintendo NES

14 июля 2020, 11:20


Компания Lego анонсировала весьма необычный конструктор, который явно понравится, тем чья геймерская юность пришлась на 80-е годы. Новинка от Lego представляет из себя копию приставки Nintendo NES и старенького телевизора.

Lego представила конструктор в виде Nintendo NES


Копия консоли имеет размеры оригинала, а в самом наборе также есть детали для сборки геймпада и картриджа. Самое интересное во всем этом - это что в консоль можно будет играть, хоть и номинально. Например, на фото, представленных компанией, можно увидеть одну из популярнейших игр тех времен Super Mario Bros.




Судя по всему, на телевизоре будет специальная ручка, с помощью которой можно будет управлять фигурой Марио. Набор будет состоять из более чем 2600 деталей и обойдется покупателям в $250 (18 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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