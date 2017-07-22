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Неофициальные бенчмарки будущего чипа Intel Xe показали, что графика Iris будет работать на частоте 1,3 ГГц

14 июля 2020, 12:09


Утечки вокруг разработки новых процессоров серии Intel Tiger Lake, наделенных графикой Xe, продолжаются. На этот раз в сети появились неофициальные материалы от Intel, обнародованные известным инсайдером TUM_APISAK. Он обнаружил на портале SiSoftware Sandra данные, относящиеся к системному анализу неназванного процессора Intel Tiger Lake со встроенной графикой.

SiSoftware - это портал для проведения системного анализа работы различных программных и аппаратных систем. Для этого выполняются прогоны 32- и 64-битных версий Windows с подключением различных тестовых и информационных модулей. Затем, используя накопленные в тестовом массиве Sandra данные, можно оценить возможности новых сэмплов по производительности, сравнив их с другими образцами.

Неофициальные бенчмарки будущего чипа Intel Xe показали, что графика Iris будет работать на частоте 1,3 ГГц


Микроархитектура Tiger Lake относится к 11-му поколению процессоров фирмы Intel, преемницы микроархитектуры Ice Lake. Чипы на этой микроархитектуре изготавливаются на технологическом процессе 10 нм, как и модели предыдущей архитектуры. Согласно этапам разработки процессоров Intel, этап Tiger Lake относится к так называемому «так» - производственный техпроцесс оптимизируется, но не является новой ступенькой в развитии. Выпуск первых образцов процессоров Tiger Lake ожидается в 2020 году или позже.




Как показали результаты тестирования, исследованный сэмпл Tiger Lake оснащается графикой с подключением не менее 96 EU (исполнительных блоков). По производительности такой набор соответствует использованию 768 шейдерных блоков. Его графическая мощность соответствует процессору DG1-SDV, который уже доступен на рынке.



Очевидно, что речь идет о тестировании графического чипа Iris Xe 12-го поколения. В исследуемом тесте он работал на частоте 1,3 ГГц, объем доступной памяти составлял 6,3 Гбайт.



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