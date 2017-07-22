Wi-Fi 6-роутеры от Xiaomi и Redmi можно будет объединить в mesh-сеть
14 июля 2020, 12:30
Xiaomi и ее суббренд Redmi вместе выпустили три маршрутизатора Wi-Fi 6 - AX3600, AX1800 и Redmi AX5. Сегодня компания объявила, что все маршрутизаторы Wi-Fi 6 получат поддержку mesh-сетей.
Наряду с этим маршрутизатор Redmi AX5 также начал получать новое обновление прошивки, которое можно установить через приложение Wi-Fi Xiaomi. Еще неизвестно, какие изменения вносит последняя версия прошивки.
Благодаря поддержке mesh-сети в домохозяйстве может быть несколько маршрутизаторов для создания гибридной сети, охватывающей весь дом. Его можно настроить с помощью автоматической синхронизации, а новый маршрутизатор можно добавить всего за один шаг без необходимости сброса сети.
Что касается маршрутизаторов, то Xiaomi Router AX3600 можно купить в Китае по цене в $86 (6000 руб.). Недавно выпущенный Mi Router AX1800 немного дешевле и стоит около $46 (3200 руб). С другой стороны, суббренд Xiaomi Redmi также дебютировал в прошлом месяце с первым Wi-Fi 6-совместимым маршрутизатором, получившим название Redmi AX5. Он стоит около $32 (2300 руб.), что делает его самым дешевым маршрутизатором Wi-Fi 6 компании.
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