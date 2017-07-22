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Twitch снял двухнедельную блокировку с Президента США за проявление неуважения к мексиканским мигрантам

14 июля 2020, 13:10


Twitch снял временный запрет, наложенный ранее на президента США Дональда Трампа за проявление неуважения к мексиканским мигрантам. В результате действовавшего запрета президент был лишен возможности участия в трансляциях киберспортивных турниров. Все услуги сервиса Twitch были недоступны Трампу как в реальном времени, так и по запросу.

Тем самым, американский видеостриминговый сервис Twitch, принадлежащий дочерней компании Amazon и специализирующийся на тематике компьютерных игр, проявил принципиальность в отношении соблюдения всеми участниками строгих правил, установленных для участников и зрителей турниров.

Поводом для блокировки стала онлайн-беседа президента Дональда Трампа с выпускниками армейского корпуса «Уэст-Пойнт». Она состоялась 13 июня 2020 года. Церемония открытия на Полевом параде в Военной академии США в Уэст-Пойнте, Нью-Йорк, транслировалась публично, слова Трампа стали достоянием общественности.

Twitch снял двухнедельную блокировку с Президента США за проявление неуважения к мексиканским мигрантам


Выступление Трампа перед выпускным классом из 1107 курсантов проводился в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19, как социально-удаленная церемония. Трансляция велась через сервис Twitch.




В службе Twitch обратили внимание на цитату Трампа. Она прозвучала в следующем виде: "Hey, it's 1:00 o'clock in the morning and a very tough, I've used the word on occasion, hombre, a very tough hombre is breaking into the window of a young woman whose husband is away as a traveling salesman or whatever he may do" . - «Эй, пацан, не стоит лазить ночью в окна к юным красоткам, когда моряки уходят в плавание».

В Twitch посчитали, что эта фраза Трампа стала продолжением его же определения мексиканских иммигрантов, которых он 5 лет назад назвал «насильниками», которые любят насиловать «белых одиноких женщин». Представители Twitch заявили, что таким комментариям не место на их платформе, и президент попал в бан.

Пресс-секретарь Twitch заявил, что «проявление ненависти на Twitch недопустимо. В соответствии с нашей политикой президент Трамп был временно отстранен от Twitch-трансляций за комментарии, сделанные в прямом эфире, а его оскорбительный контент был удален».



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