HP анонсировала линейку твердотельных накопителей клиентского сегмента S750 в 2,5-дюймовом форм-факторе, которые используют интерфейс SATA 6 Гбит/с. Эти накопители, доступные в емкостях 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, объединяют контроллер SMI с 96-слойной флэш-памятью 3D NAND.
Все три варианта рассчитаны на последовательное чтение и запись данных со скоростью до 560 Мб/с и до 520 МБ/с. Вариант на 256 ГБ предлагает производительность произвольного доступа до 55 000/79 000 IOPS (чтение / запись); вариант на 512 ГБ - до 90 000/89 000 IOPS, а вариант 1 ТБ до 74 000/80 000 IOPS. Ресурс трех вариантов SSD оценивается в 160 TBW, 320 TBW и 650 TBW соответственно.
Компания не раскрывает цены, так как они значительно варьируется в зависимости от региона.
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