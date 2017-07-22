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HP анонсировала линейку 2,5-дюймовых твердотельных накопителей

14 июля 2020, 14:31




HP анонсировала линейку твердотельных накопителей клиентского сегмента S750 в 2,5-дюймовом форм-факторе, которые используют интерфейс SATA 6 Гбит/с. Эти накопители, доступные в емкостях 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, объединяют контроллер SMI с 96-слойной флэш-памятью 3D NAND.

HP анонсировала линейку 2,5-дюймовых накопителей


Все три варианта рассчитаны на последовательное чтение и запись данных со скоростью до 560 Мб/с и до 520 МБ/с. Вариант на 256 ГБ предлагает производительность произвольного доступа до 55 000/79 000 IOPS (чтение / запись); вариант на 512 ГБ - до 90 000/89 000 IOPS, а вариант 1 ТБ до 74 000/80 000 IOPS. Ресурс трех вариантов SSD оценивается в 160 TBW, 320 TBW и 650 TBW соответственно.

HP анонсировала линейку 2,5-дюймовых накопителей


Компания не раскрывает цены, так как они значительно варьируется в зависимости от региона.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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