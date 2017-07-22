Samsung планирует закупить у LG Display ЖК-панели на сумму 0,83 млрд долларов
14 июля 2020, 14:49
По данным недавнего отчета Samsung Electronics, компания ведет переговоры с LG Display о закупке дисплейных ЖК-панелей. Ожидается, что Samsung и LG Display могут заключить сделку на поставку ЖК-панелей в ближайшее время. По мнению аналитиков, размер сделки между Samsung и LG может составлять более 1 трлн вон или около 833 млн долларов.
Эта новость не является сенсацией. Ранее 13 июля 2020 года южнокорейский технологический гигант уже сообщал, что изыскивает возможности для перевода собственного производства на выпуск продукции по более современным дисплейным технологиям.
Факт сотрудничества двух компаний, которые фактически являются прямыми конкурентами на рынке, не вызывает сегодня удивления. LG давно поставляет Samsung большие ЖК-панели со своего завода в Гуанчжоу, Китай. Эта практика стала обыденной после 2017 года, когда Sharp резко прекратила свои поставки, и Samsung пришлось искать предложения других поставщиков ЖК-панелей, чтобы исполнять свои договорные обязательства. С тех пор LG стала активно сотрудничать с Samsung Electronics. На первых порах это были поставки только ЖК-панелей. Позднее были запущены поставки OLED- и QLED-панелей.
Ранее Samsung Display объявила, что со следующего года прекращает производство ЖК-панелей. Компания пошла на этот шаг, принимая во внимание, что рынок ЖК-дисплеев в последние годы заметно сократился. В результате южнокорейская компания стала уделять больше внимания развитию дисплеев нового поколения, в частности на квантовых точках.
Примечательно, что в предыдущих отчетах также упоминалось, что Samsung обращалась к нескольким китайским компаниям, таким как China Star Optoelectronics Technology, BOE Technology Group и даже Sharp Corp. для размещения заказов на комплектующие для производства ЖК-панелей.
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