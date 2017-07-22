Samsung ожидает массового распространения 6G к 2030 году
14 июля 2020, 15:33
Samsung Electronics ожидает, что следующее поколение мобильных сетей появится уже в 2028 году. Южнокорейский технологический гигант заявляет, что 6G будет коммерциализирован к 2028 году и станет массовым к 2030 году.
Ранее компания Samsung выпустила информационный документ под названием «Следующий опыт работы с гипер-подключением для всех». В нем компания обрисовала в общих чертах свое видение будущего сетей 6G. В нем упоминались все технические и социальные глобальные тенденции, новые услуги, требования, технологии и ожидаемые сроки стандартизации. Другими словами, ранняя дорожная карта коммуникаций следующего поколения, сделанная на опыте 5G.
По словам Samsung, в то время как коммерциализация 5G все еще находится на начальной стадии, никогда не рано начинать подготовку к 6G, потому что обычно требуется около 10 лет от начала исследований до коммерциализации коммуникационных технологий нового поколения. Сунхьюн Чой, глава Исследовательского центра передовых коммуникаций Samsung, сказал, что компания уже начала исследования и разработки технологий 6G.
Миру потребовалось 15 лет, чтобы добиться перехода от 2G к 3G, а 5G стала доступна уже через 8 лет. Компания ожидает, что эта тенденция будет ускоряться в будущем. Samsung ожидает пиковую скорость передачи данных в 1000 гигабит в секунду с задержкой менее 100 микросекунд. Производительность и архитектурные требования для 6G будут включать различные оптимизации для улучшения дизайна сети и преодоления ограничений мобильных устройств.
Интересно, что гибкость следующего поколения сетей принесет новую сетевую интеграцию и даже приложения искусственного интеллекта. Хотя использование ИИ также должно вызывать определенную достоверность в отношении безопасности и конфиденциальности - ключевым проблемам, которые могут возникнуть.
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