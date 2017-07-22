Цветные фильтры, по-видимому, заменят поляризаторы в складных вариантах OLED-дисплеев в ближайшем будущем. Это изменение принесло бы различные улучшения для технологии отображения наряду с многочисленными преимуществами.
Согласно последним сообщениям иностранных отраслевых изданий, известные фирмы, производящие такие складные OLED-дисплеи, работают над созданием цветных фильтров, которые позволят панелям становиться тоньше и ярче. Для тех, кто не знает, поляризаторы можно найти в OLED-панелях.
Версии OLED-дисплеев, которые в настоящее время доступны на рынке, как правило, состоят из герметизирующего слоя, поляризатора, оптически прозрачного клея и защитного слоя поверх светоизлучающего слоя. Кроме того, крышка изготовлена из полиимидной пленки или ультратонкого стекла (в зависимости от производителя).
Хотя производители уже использовали поляризаторы с толщиной в диапазоне 10 микрометров по сравнению с 100 микрометрами, которые использовались в предыдущих поколениях, они все еще считаются толстыми и снижают общую яркость OLED-панели. Примечательно, что китайский производитель BOE продемонстрировал в 2017 году складную OLED-панель, в которой вместо поляризатора использовался цветовой фильтр с более низкой температурой. Компания заявила, что она в 100 раз тоньше и на 23% ярче, чем OLED-панели с поляризаторами.
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