OnePlus Nord будет оснащен селфи-камерой с углом захвата 105°
14 июля 2020, 16:03
Анонс смартфона OnePlus Nord должен стать одним из главных событий этого месяца. Мероприятие намечено на 21 июля.
В преддверие этого важного для компании OnePlus события в сети стал появляться большой объем разнообразной информации о новом OnePlus Nord.
В одном из своих видео-тизеров в Instagram компания подтвердила, что самым важным в будущем смартфоне OnePlus Nord станет его широкоугольная камера для селфи. Угол ее угол обзора составит 105°. Это позволит снимать более широкие, чем обычно, групповые сцены без использования палки для селфи.
Новая селфи-функция OnePlus Nord рассматривается, как уникальная. Большинство современных телефонов, даже имеющих две фронтальные камеры, обычно предлагают совершенно другой вариант для селфи-съемки: основная камера служит для захвата сцены, вторая камера работает как датчик глубины.
По данным из предыдущей утечки, у OnePlus Nord будут установлены 32-мегапиксельная и 8-мегапиксельная камеры спереди. Первая камера, скорее всего, будет применяться как основная селфи-камера, вторая будет использоваться для съемки широких сцен, принимая во внимание установку широкоугольного объектива.
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