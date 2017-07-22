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Microsoft портирует Java для Windows 10 на платформу ARM

14 июля 2020, 18:53


Microsoft объявила, что собирается перенести программный пакет OpenJDK для Windows 10 на платформу ARM (AArch64). Непосредственно процессом переноса проекта на новую платформу будет заниматься отдел разработчиков Java Engineering Group, сформированный после приобретения проекта jClarity.

OpenJDK - это проект, целью которого является создание полностью совместимого Java Development Kit, в состав которого будут вноситься только свободное ПО, а также программные модули с открытым исходным кодом.

Microsoft переносит Java для Windows 10 на платформу ARM


OpenJDK имеет сравнительно строгие процедуры принятия изменений кода. Чтобы внести любое изменение, необходимо предоставить его подробное описание и исходные коды на рассмотрение двух инженеров Oracle. При этом участник должен предварительно подписать особое «соглашение участника». После этого должен быть проведен тест JTreg, который позволит убедиться, что ошибка была исправлена.




Первоначально процесс принятия исправлений извне был довольно медленный, и изменения в кодах до сентября 2008 года вносились только непосредственно инженерами Sun, которая изначально разрабатывала этот код. Процесс улучшился начиная с 2010 года, небольшие патчи и изменения от версии OpenJDK7 до OpenJDK6 стали приниматься за несколько часов вместо нескольких дней..

В 2010 IBM и Oracle объявили о совместном сотрудничестве в дальнейшей разработке OpenJDK. Теперь все изменения в проект OpenJDK будут вноситься в партнерстве с Red Hat.

После завершении проекта переноса разработчики смогут приступить к написанию приложений Java на устройствах, совместимых с Windows 10 ARM64. Например, это коснется устройств Microsoft Surface Pro X.



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