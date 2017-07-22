Слухи: смартфон Xiaomi с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт поступит в продажу уже в августе
14 июля 2020, 21:36
В прошлом году Xiaomi продемонстрировала свое решение для быстрой зарядки Super Charge Turbo мощностью 100 Вт. Эта технология способна полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 17 минут. Теперь, спустя более чем год, смартфон с поддержкой этой технологии вошел в массовое производство. По крайней мере так гласит народная молва, а попросту слухи.
Уже некоторое время ходят слухи о таинственном 100-ваттном смартфоне Xiaomi. Зарядное устройство Xiaomi мощностью 120 Вт с номером модели MDY-12-ED недавно было сертифицировано китайской 3C. Этот адаптер может поставляться в комплекте с указанным телефоном.
Телефон с самой быстрой зарядкой от Xiaomi должен был быть запущен к концу этого года. Однако последние слухи говорят о том, что это событие может произойти уже в следующем месяце поскольку Xiaomi уже приступила к массовому производству этого гаджета. По слухам, этот телефон также будет поддерживать быструю беспроводную зарядку, однако по неизвестно какой мощности.
В начале этого года Xiaomi продемонстрировала свою беспроводную зарядку мощностью 40 Вт, и поэтому у нее мало шансов дебютировать на этом таинственном телефоне. По крайней мере, мы можем ожидать беспроводной зарядки мощностью 30 Вт, как в серии Mi 10.
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