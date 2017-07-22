Размер дисплея будущего флагмана Galaxy S21 Ultra может достигнуть 7,095 дюйма
14 июля 2020, 22:32
В сети появилась информация, что Samsung изучает в настоящее время несколько прототипов для своего будущего флагманского смартфона Galaxy S21 Ultra. На суд экспертов компании были отобраны три прототипа с разными габаритными размерами. Однако сразу отмечено, что все прототипы имеют очень крупный размер.
Выбор вполне предсказуем, поскольку нынешний флагман - Galaxy S20 Ultra - также отличается крупными размерами. Он получился похожим на небольшой фаблет. Размер его дисплея составляет рекордные 6,9 дюймов.
Но оказалось, что даже этот размер совсем не предел. По слухам, эксперты Samsung рассматривают сейчас прототипы еще более крупных размеров.
В своем твите пользователь MauriQHD отметил, что прототипы для Galaxy S21 Ultra все еще предварительные и не выполнены «в железе». В то же время вендор хочет выбрать наиболее удобный и современный размер, функциональный и отвечающий потребительским вкусам.
Первый вариант дисплея имеет размер 6,911 дюйма. Это - самая «компактная» версия. По оценкам тех, кто уже держал ее в руках, этот прототип "нравится им до сих пор".
Второй вариант - размер дисплея равен 7,076 дюймов. По оценкам Samsung, этот размер рассматривается как «золотая середина»
Третий вариант - 7,095 дюймов. По оценкам тестировщиков, это вариант рассматривается как «рискованный» и «экспериментальный».
По имеющимся сведениям, Samsung намерен добиться, чтобы себестоимость осталась на низком уровне, но без ущерба для качества и дизайна. Выбор дисплея с такими большими размерами предъявляет повышенные требования к надежности и долговечности. Представители Samsung обращались недавно к китайской компании BOE, но не были удовлетворены результатами проведенных тестов на качество.
Новая модель должна быть анонсирована в 2021 году.
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