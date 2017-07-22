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Размер дисплея будущего флагмана Galaxy S21 Ultra может достигнуть 7,095 дюйма

14 июля 2020, 22:32


В сети появилась информация, что Samsung изучает в настоящее время несколько прототипов для своего будущего флагманского смартфона Galaxy S21 Ultra. На суд экспертов компании были отобраны три прототипа с разными габаритными размерами. Однако сразу отмечено, что все прототипы имеют очень крупный размер.

Выбор вполне предсказуем, поскольку нынешний флагман - Galaxy S20 Ultra - также отличается крупными размерами. Он получился похожим на небольшой фаблет. Размер его дисплея составляет рекордные 6,9 дюймов.

Будущий флагман Galaxy S21 Ultra будет похож на 7-дюймовый фаблет


Но оказалось, что даже этот размер совсем не предел. По слухам, эксперты Samsung рассматривают сейчас прототипы еще более крупных размеров.




В своем твите пользователь MauriQHD отметил, что прототипы для Galaxy S21 Ultra все еще предварительные и не выполнены «в железе». В то же время вендор хочет выбрать наиболее удобный и современный размер, функциональный и отвечающий потребительским вкусам.


  • Первый вариант дисплея имеет размер 6,911 дюйма. Это - самая «компактная» версия. По оценкам тех, кто уже держал ее в руках, этот прототип "нравится им до сих пор".

  • Второй вариант - размер дисплея равен 7,076 дюймов. По оценкам Samsung, этот размер рассматривается как «золотая середина»

  • Третий вариант - 7,095 дюймов. По оценкам тестировщиков, это вариант рассматривается как «рискованный» и «экспериментальный».



Будущий флагман Galaxy S21 Ultra будет похож на 7-дюймовый фаблет


По имеющимся сведениям, Samsung намерен добиться, чтобы себестоимость осталась на низком уровне, но без ущерба для качества и дизайна. Выбор дисплея с такими большими размерами предъявляет повышенные требования к надежности и долговечности. Представители Samsung обращались недавно к китайской компании BOE, но не были удовлетворены результатами проведенных тестов на качество.

Новая модель должна быть анонсирована в 2021 году.



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