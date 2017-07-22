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До запуска очков Apple AR Glasses в массовое производство осталось ждать всего один-два года

14 июля 2020, 23:14


По оценкам издания The Information, Apple завершила разработку прототипа очков с дополненной реальностью «Apple AR Glasses». По данным издания, компания готова приступить к пробному производству новой модели.

Сообщается, что эксперты компании уже высказали удовлетворенность достигнутым уровнем подготовки дизайна будущих AR-очков. Ожидается, что скоро начнется маркетинговая кампания в поддержку будущего гаджета.

Apple уже провела все необходимые проверочные тесты, и ее эксперты убедились, что созданные AR-очки соответствуют установленные стандартам качества. В то же время пока нет ясности, когда именно, в каком году, начнутся продажи устройства. По оценкам Bloomberg, «подготовительный» период может продлиться до 2023 года. Купить «очки Apple» ранее будет невозможно.

Есть и другое мнении. Согласно ему, «гарнитура с дополненной реальностью» должна быть выпущена в 2022 году.

До запуска очков Apple AR Glasses в массовое производство осталось ждать всего один-два года


Отмечается, что работы над созданием «полупрозрачных» очков ведутся в Apple с 2018 года. Разработка проводилась совместно с Foxconn, главным партнером Apple, представляющим азиатскую производственную базу.

Отмечается, что Apple приобрела ранее компанию Akonia Holographics, которая специализируется на разработке ЖК-дисплеев на кремнии (LCoS), где применяется технология проецирования изображений на поверхность. На заводе Foxconn в Чэнду планируется открыть тестовую производственную линия, где будет выпущена опытная партия очков Apple Glasses.




В мае этого года начались инженерные испытания (EVT) очков Apple с дополненной реальностью. На этом этапе пройдут проверку в работе все функции гаджета, будет доработан дизайн. После завершения этого этапа в руках компании будет окончательная версия AR-очков, готовых для массового производства. На данный момент цель Apple состоит в том, чтобы убедиться в правильной работе устройства при эксплуатации в повседневных условиях.




Дополненная реальность (AR) состоит из объединения элементов цифрового контента с информацией, которая видна через очки. С точки зрения дизайна Apple AR Glasses может устанавливать линзы, которые объединяют несколько «чрезвычайно тонких» слоев различных материалов.

В заключении доклада упоминается, что до начала крупномасштабного производства «очков Apple» осталось жддть еще не более одного-двух лет.



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