CORSAIR выпустил ультратонкий (0,5 мм) игровой коврик MM150 для мыши
15 июля 2020, 09:57
Американская компания Corsair Components, производитель игрового компьютерного оборудования и периферии со штаб-квартирой в Калифорнии, дополнила свою линейку периферийных устройств и аксессуаров CORSAIR, выпустив новую модель компьютерного коврика MM150 для мыши.
Модель предназначена для пользователей, предпочитающих низкопрофильные коврики. Толщина предлагаемой модели отличается совсем малым размером. Даже на ощупь она кажется чрезвычайно тонкой (0,5 мм). В то же время, поверхность коврика отличается высокой прочностью на разрыв, изготовлена из поликарбонатного материала и имеет размер 350х260 мм.
Модель имеет противоскользящую силиконовую основу для удержания на месте во время использования и игры. По дизайну ее можно классифицировать как «подушку» среднего размера. MM150 можно купить за 15 долларов в интернет-магазине CORSAIR.
Поклонники CORSAIR могут выбрать также дизайн с большим логотипом CORSAIR как часть эстетики и бренда известного производителя. CORSAIR традиционно считается эталоном качества среди геймеров.
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