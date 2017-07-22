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CORSAIR выпустил ультратонкий (0,5 мм) игровой коврик MM150 для мыши

15 июля 2020, 09:57


Американская компания Corsair Components, производитель игрового компьютерного оборудования и периферии со штаб-квартирой в Калифорнии, дополнила свою линейку периферийных устройств и аксессуаров CORSAIR, выпустив новую модель компьютерного коврика MM150 для мыши.

CORSAIR выпустил ультратонкий (0,5 мм) игровой коврик MM150 для мыши на прочной поликарбонатной основе


Модель предназначена для пользователей, предпочитающих низкопрофильные коврики. Толщина предлагаемой модели отличается совсем малым размером. Даже на ощупь она кажется чрезвычайно тонкой (0,5 мм). В то же время, поверхность коврика отличается высокой прочностью на разрыв, изготовлена из поликарбонатного материала и имеет размер 350х260 мм.




Модель имеет противоскользящую силиконовую основу для удержания на месте во время использования и игры. По дизайну ее можно классифицировать как «подушку» среднего размера. MM150 можно купить за 15 долларов в интернет-магазине CORSAIR.

CORSAIR выпустил ультратонкий (0,5 мм) игровой коврик MM150 для мыши на прочной поликарбонатной основе


Поклонники CORSAIR могут выбрать также дизайн с большим логотипом CORSAIR как часть эстетики и бренда известного производителя. CORSAIR традиционно считается эталоном качества среди геймеров.

CORSAIR выпустил ультратонкий (0,5 мм) игровой коврик MM150 для мыши на прочной поликарбонатной основе




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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