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Sony выпустит в этом году 10 миллионов единиц PlayStation 5

15 июля 2020, 10:46


Следующее поколение игровых консолей от Microsoft и Sony уже не за горами, и фанаты находятся в нетерпении, ожидая их появления в продаже. Sony, судя по всему, скорректировала собственные прогнозы относительно будущих продаж и увеличила производство будущих консолей почти на 50 процентов.

Sony выпустит в этом году 10 миллионов единиц PlayStation 5


Изначально компания планировала произвести 6 миллионов PlayStation 5 в 2020 году, однако с тех пор эта цифра выросла до 9 миллионов единиц и даже может достигнуть 10 миллионов. Причина, по которой Sony заказывает такое большое количество консолей, скорее всего, напрямую связана с более высоким спросом на домашние развлекательные системы, возникшим из-за пандемии коронавируса.




Примечательно, что в течение первого месяца после запуска PlayStation 4 было продано более 4,2 миллиона таких устройств. Таким образом, можно сказать, что Sony готовится увидеть гораздо более высокий спрос на свою игровую консоль последнего поколения. Кроме того, Facebook также, по сообщениям, увеличил производство гарнитур Oculus VR на 2 миллиона единиц (еще на 50 процентов) во второй половине 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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