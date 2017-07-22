Lenovo готовится выпустить самый легкий ноутбук ThinkPad X1 Nano
15 июля 2020, 11:21
Компания Lenovo, преемница IBM и его ноутбучного бренда ThinkPad, заслуженно имеет репутацию производителя высококачественных и надежных компьютеров, нацеленных на хардкорных пользователей, прежде всего тех, кто нуждается в применении таких устройств для работы. В то же время, за исключением пары моделей планшетов Lenovo Yoga, традиционные ноутбуки ThinkPad никогда не считались самыми легкими на рынке, а их стиль с точки зрения дизайна был хотя и фирменным, но не самым привлекательным.
По слухам, Lenovo собирается сломать традицию и выпустить самый легкий в своей линейке (а может и в мире) ноутбук. Новое устройство получит название ThinkPad X1 Nano.
По неофициальным данным, его вес составит около 900 г. Модель выйдет под маркой «Athena». Это является косвенным признаком того, что аппарат будет отличаться высокой производительностью по сравнению с большинством других устройств класса Ultrabook.
Аппаратную основу для будущем модели составит пока не названный процессор серии Tiger Lake с TDP 15 Вт. По этому признаку можно судить, что названная модель появится уже в этом году. Ноутбук будет оснащен до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и двумя 2 портами Thunderbolt 4 USB-C.
Среди новых функций безопасности упоминается также новая функция обнаружения присутствия пользователя. Она предусматривает, что если он отойдет от устройства на время, то ноутбук может автоматически заблокироваться в целях безопасности.
На появившихся слайдах ThinkPad X1 Nano обозначена поддержка 5G - до сих пор такая опция практически отсутствовала у ноутбуков. Батареи на 48 Вт*ч хватит на 17 часов работы ноутбука.
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