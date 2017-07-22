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Xiaomi представила детский телефон с дизайном GameBoy

15 июля 2020, 11:50


Xiaomi в последнее время запускает много весьма необычных продуктов, и на днях она представила новый смартфон для детей под названием Qin AI. Теперь устройство можно приобрести через платформу Xiaomi Youpin по цене в $57 (4000 руб.). Телефон предлагается в двух цветовых вариантах - розовый и белый.

XIaomi представила детский телефон


С точки зрения дизайна устройство не похоже на традиционный телефон, больше напоминая портативную игровую консоль GameBoy. Но это не значит, что устройство не оснащено функциями смартфона.



Xiaomi Qin AI оснащен дисплеем с разрешением 240 х 240 пикселей. На борту также есть поддержка Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Скорее всего гаджет работает на Android и имеет аккумулятор емкостью 1150 мАч.

XIaomi представила детский телефон


Новый Qin AI имеет поддержку 4G eSIM для звонков и передачи данных. Наряду с этим, он также поставляется с поддержкой GPS для точного позиционирования, что является довольно полезной функцией для отслеживания местоположения детей.

Кроме того устройство также поддерживает работу умного помощника Xiaomi XiaoAI с множество разнообразных функций. Также есть поддержка некоторых основных функций телефона, таких как обмен сообщениями, будильник и другие.



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