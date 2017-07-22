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Анонс Silicon Power UD70: компактный и быстрый SSD

15 июля 2020, 12:15


Компания Silicon Power анонсировала новый твердотельный накопитель UD70 PCIe Gen 3x4, который идеально подойдет для любителей самостоятельно собрать и усовершенствовать свой ПК, а также для геймеров и видеоредакторов. Используемая в нем память 3D QLC NAND обладает гораздо более высокой плотностью ячеек памяти, что позволяет увеличить емкость хранилища при меньших размерах - до 2 ТБ. Кроме того, поддержка NVMe 1.3, скорость чтения до 3400 МБ/с и скорость записи до 3000 МБ/с делают этот твердотельный накопитель M.2 2280 силой, с которой нужно считаться.

Анонс Silicon Power UD70


UD70 специально спроектирован с двойной системой самоохлаждения, которая работает через активное управление питанием (ASPM) и APST. Кроме того, термическое регулирование эффективно контролирует температуру, чтобы предотвратить внезапное падение скорости или повреждение хранимых данных, вызванное высокой температурой.




Что касается основных технических характеристики новинки, то как уже упоминалось выше, SSD поддерживает интерфейс PCIe Gen 3x4 со скоростью чтения до 3400 МБ/с и скоростью записи до 3000 МБ/с. Поддержка NVMe 1.3 обеспечивает более высокую производительность, меньшую задержку и низкое энергопотребление.

Модель доступна в трех вариантах емкости - 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Поддерживаются SLC-кэширование и DRAM-буфер для улучшения производительности последовательного и произвольного чтения/записи. Компактный форм-фактор M.2 2280 (80 мм) позволяет легко устанавливать его в ноутбуки, ПК малого форм-фактора и некоторые ультрабуки. Вес накопителя - 8 грамм, а габариты - 22x80x3,5 мм. Показатель MTBF равен 1 800 000 часов, а рабочая температура от 0 до 70 градусов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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