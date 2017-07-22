Конгресс США призвал Apple и Google применять нормы контроля, аналогичные российскому закону Яровой
15 июля 2020, 13:07
Комитет Конгресса США направил в адрес компаний Apple и Google письма, в которых призывал их внимательно следить за сторонними приложениями, особенно связанными с иностранными компаниями, которые занимаются сбором и возможным использованием пользовательских данных.
В письмах, направленных на имя Тима Кука и Сундара Пичаи, Комитет Конгресса по надзору и реформам выразил обеспокоенность по поводу последствий, которые могут иметь для безопасность случаи хранения пользовательских данных на чужой территории. Иностранные компании, выпускающие приложения и имеющие связи с иностранными организациями, названы как представляющие потенциальную угрозу для Национальной системы безопасности США. Признаком принадлежности к этой категории назван факт, что эти приложения хранят данные американских граждан на оффшорных серверах.
Стивен Ф. Линч, председатель Подкомитета по национальной безопасности, отметил, что другие страны уже принимают серьезные меры для борьбы с махинациями с персональными данными. Они предусматривают внесение изменений в соответствующие нормы законодательства и требуют от компаний хранения данные на локальных серверах. В некоторых случаях вводится даже прямой запрет на использование иностранных приложений.
Сообщается, что Конгресс США сейчас рассматривает аналогичные варианты защиты, но не намерен переходить на целенаправленную политику ограничений. По мнению законодателей, это будет «сдерживать инновации, приведет к введению цензуры и ограничению движения идей через свободный и открытый интернет».
Задачу обеспечения безопасности Линч предлагает возложить на Apple и Google, чьи операционные системы работают практически на всех смартфонах в США. В частности, правительство просит их осуществлять контроль над политикой использования данных через свои магазины приложений, а также ввести мониторинг за тем, где разработчики хранят пользовательские данные. Эта информация будет сообщаться и передаваться клиентам через списки App Store.
Линч также просит Apple и Google внести изменения в политики магазинов приложений. Это приведет к тому, что от разработчиков потребуется раскрытие информации о том, являются ли они представителем какой-либо корпоративной дочерней компании, связанной с каким-либо иностранным юрлицом. Полученная информация будет доступна также и для потребителей.