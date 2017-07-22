OPPO анонсировала быструю зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку на 65 Вт
15 июля 2020, 13:44
За последние несколько лет OPPO стала лидером в отрасли благодаря технологии быстрой зарядки VOOC. Сегодняшний день знаменует собой важное достижение для компании. OPPO официально анонсировала технологию зарядки мощностью 125 Вт для своих смартфонов, основанную на технологии SuperVOOC мощностью 65 Вт, анонсированной в прошлом году. Это делает ее самой быстрой в мире технологией проводной зарядки в отрасли. Но компания не останавливается на достигнутом, она также объявила о самой быстрой в мире технологии беспроводной зарядки - AirVOOC мощностью 65 Вт.
Новая технология зарядки аккумулятора OPPO позволяет заряжать аккумулятор емкостью 4000 мАч до 41% всего за 5 минут и до 100% за 20 минут. Технология зарядки мощностью 125 Вт основана на существующем протоколе зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Протокол зарядки VOOC всегда был направлен на увеличение тока (а не напряжения) для увеличения общей мощности. SuperWOOC 2.0 мощностью 65 Вт поддерживает до 10 В/6,5 А. Но теперь, с технологией 125W Flash Charge, OPPO удвоил напряжение с током, оставшимся примерно таким же.
Чтобы достичь невероятных 125 Вт, OPPO Flash Charge увеличивает напряжение до 20 В, в то время как максимальная сила тока немного падает до 6,25 А. Это также стало возможным благодаря значительному улучшению свойств плотности мощности. Вместо двух ячеек 3C, как в технологии SuperVOOC 2.0, новый протокол Flash Charge использует две ячейки 6C.
Технология зарядки мощностью 125 Вт совместима с предыдущими версиями, такими как протоколы SuperVOOC и VOOC. Она даже поддерживает основные технологии зарядки, такие как 65 Вт PD и 125 Вт PPS (программируемый источник питания).
Учитывая чрезвычайно высокую мощность, подаваемую в смартфон OPPO также работает над функциями защиты безопасности, добавив еще 10 датчиков температуры для контроля состояния зарядки. Другие меры безопасности включают защиту от перенапряжения плавкого предохранителя, а также 128-битный алгоритм шифрования.
Кроме того, OPPO также анонсировала самую быструю в мире технологию беспроводной зарядки. Новый протокол беспроводной зарядки может полностью зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 30 минут. Это делает его быстрее большинства существующих на рынке решений для проводной зарядки, и потенциально может сделать проводную зарядку устаревшей.
Фактически, на графике OPPO было показано, что AirWOOC мощностью 65 Вт заряжает телефон одновременно с проводной зарядкой 65 Вт SuperVOOC 2.0. Как и его беспроводная технология зарядки 40 Вт, зарядка AirVOOC мощностью 65 Вт совместима со стандартом Qi.
OPPO также представила концептуальное беспроводное зарядное устройство на основе технологии беспроводной зарядки AirVOOC мощностью 65 Вт. Зарядное устройство поставляется со стеклянным корпусом, изготовленным по бескорпусной технологии быстрого прототипирования. OPPO показывает, что это первое применение такого типа технологий на рынке бытовой электроники.
В нижней части зарядного устройства находится кулер для лучшего управления теплом. Это позволяет температуре телефона быть на 2°C ниже, чем при использовании традиционного вентилятора для отвода тепла.
К сожалению, у нас нет информации о дате выпуска или стоимости этого беспроводного зарядного устройства. Мы также не знаем, когда увидим смартфон с технологией быстрой зарядки мощностью 125 Вт. Тем не менее, это большой скачок в технологии зарядки смартфонов. И становится очевидным, что зарядка смартфона не станет проблемой для пользователей в ближайшем будущем.
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