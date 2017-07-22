Huawei создала беспилотные 5G-автомобили для доставки медикаментов в Таиланде
15 июля 2020, 13:58
Китайская компания Huawei Technologies, опираясь на технологии 5G, разработала беспилотный автомобиль для бесконтактной доставки медикаментов в одну из старейших и крупнейших больниц Таиланда. Пилотный проект по внедрению новой системы доставки был осуществлен в Тайланде, в больнице Сирирадж. Разработка нового транспортного средства велась совместно с Национальной комиссией по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC).
Благодаря новому автомобилю без водителя была решена первостепенная задача: обеспечить эффективную борьбу с COVID-19.
Пандемия коронавируса вызвала серьезные проблемы во всем мире, особенно в Азии. В этом регионе отмечается более высокая плотность населения, что затрудняет борьбу со вспышкой вируса. Тем не менее, в Таиланде смогли успешно сдержать вирус, в том числе с помощью Huawei. Например, в январе в регионе было зарегистрировано 3200 подтвержденных случаев инфицирования, а умерли только 58 человек. В настоящее время в стране сохраняется повышенная бдительность и ведется подготовка ко второй волне коронавируса.
Как заявили представители госпиталя Сирирадж, целью пилотного проекта Huawei и NBTC является улучшение логистической системы в больнице. Перестройка инфраструктуры и логистики доставки с точки зрения использования транспорта и распределения медицинского оборудования помогает снизить рабочую нагрузку на персонал и значительно уменьшить риск заражения для работников, находящихся на переднем краю борьбы с вирусом.
На данный момент Таиланд является первой страной в АСЕАН, которая развернула на своей территории коммерческие услуги 5G. Данный кейс подтверждает высокую эффективность, которую можно достичь благодаря применению сетей нового поколения.