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Смартфоны ASUS ZenFone 7 получат 512 ГБ встроенной памяти

15 июля 2020, 15:26


Уже 22 июля ASUS представит свой игровой смартфон ROG Phone 3. А уже в следующем месяце компания анонсирует серию смартфонов ASUS ZenFone 7. Недавняя утечка показала, что в эту серию войдут смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro.

Смартфоны ASUS ZenFone 7 получат 512 ГБ встроенной памяти


Новый идентификационный номер телефона ASUS ASUS_I002D был обнаружен на сертификационных платформах, таких как Национальная комиссия связи (NCC) в Тайване и TUV Rheinland Japan. Эти списки раскрыли номер модели и другую важную информацию.




Сертификация NCC показала, что ASUS ZenFone 7 (ASUS_I002D) имеет номер модели ZS670KS. По номеру модели можно предположить, что телефон получит 6,7-дюймовый дисплей, а также 512 ГБ встроенной памяти вместе с поддержкой NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Номер модели аккумулятора ZenFone 7 - C11P1904. Сертификация TUV Rheinland показывает, что его емкость составляет 5000 мАч. Платформа сертификации также показывает, что телефон ASUS поддерживает быструю зарядку до 30 Вт.

В то время как ROG Phone 3 будет работать на мобильной платформе Snapdragon 865 Plus, ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro, по слухам, получат чипсет Snapdragon 865. Дуэт ZenFone 7 сохранит систему флип-камер, которая дебютировала в смартфоне ZenFone 6. Ожидается, что ASUS увеличит количество камер в серии ZenFone 7. Смартфоны ZenFone 7-й серии получат, поддержку 5G и до 16 ГБ оперативной памяти.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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