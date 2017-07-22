Смартфоны ASUS ZenFone 7 получат 512 ГБ встроенной памяти
15 июля 2020, 15:26
Уже 22 июля ASUS представит свой игровой смартфон ROG Phone 3. А уже в следующем месяце компания анонсирует серию смартфонов ASUS ZenFone 7. Недавняя утечка показала, что в эту серию войдут смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro.
Новый идентификационный номер телефона ASUS ASUS_I002D был обнаружен на сертификационных платформах, таких как Национальная комиссия связи (NCC) в Тайване и TUV Rheinland Japan. Эти списки раскрыли номер модели и другую важную информацию.
Сертификация NCC показала, что ASUS ZenFone 7 (ASUS_I002D) имеет номер модели ZS670KS. По номеру модели можно предположить, что телефон получит 6,7-дюймовый дисплей, а также 512 ГБ встроенной памяти вместе с поддержкой NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.
Номер модели аккумулятора ZenFone 7 - C11P1904. Сертификация TUV Rheinland показывает, что его емкость составляет 5000 мАч. Платформа сертификации также показывает, что телефон ASUS поддерживает быструю зарядку до 30 Вт.
В то время как ROG Phone 3 будет работать на мобильной платформе Snapdragon 865 Plus, ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro, по слухам, получат чипсет Snapdragon 865. Дуэт ZenFone 7 сохранит систему флип-камер, которая дебютировала в смартфоне ZenFone 6. Ожидается, что ASUS увеличит количество камер в серии ZenFone 7. Смартфоны ZenFone 7-й серии получат, поддержку 5G и до 16 ГБ оперативной памяти.
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