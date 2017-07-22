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Lenovo представила первую в мире рабочую станцию на базе 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper PRO

15 июля 2020, 15:44


Lenovo представила ThinkStation P620 - первую и единственную на сегодня рабочую станцию на базе 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper PRO, который имеет тактовые частоты до 4,0 ГГц, 128 полос PCIe 4.0 и поддержку 8-канальной памяти.

lenovo thinkstation p620


До сегодняшнего дня максимальное число ядер для однопроцессорной системы не превышало 18, а для двухпроцессорной - 56. ThinkStation P620 открывает новую эру для однопроцессорных рабочих станций. Теперь пользователям доступна потоковая передача 8K видео в режиме реального времени, ускорение рендеринга, сверхбыстрое моделирование, молниеносная повторная сборка и плавное взаимодействие с трехмерными цифровыми моделями - все это без перехода на систему с двумя процессорами.




ThinkStation P620 обеспечивает непревзойденные возможности благодаря гибким конфигурациям графического процессора, более быстрой памяти, более высокой скорости передачи данных и встроенному 10-гигабитному интерфейсу Ethernet.

Рабочая станция поддерживает до двух видеокарт NVIDIA Quadro RTX 8000 или четырех видеокарт RTX 4000, до 1 ТБ оперативной памяти и хранилище объемом до 20 ТБ. Кроме того, P620 поддерживает интерфейс PCIe 4.0. ThinkStation P620 гарантирует бесперебойную работу всех встроенных компонентов благодаря специальной технологии воздушного охлаждения.

lenovo thinkstation p620


ThinkStation P620 разработана для самых требовательных ИТ-сред и обладает необходимыми функциями корпоративного уровня. Строгие стандарты и методы тестирования Lenovo, возможности ThinkStation Diagnostics 2.0 и ThinkShield, повышение статуса поддержки до уровня Premier и трехлетняя гарантия обеспечивают ее надежность и безопасную работу.

Новая рабочая станция универсальна для использования в любой отрасли. Теперь у 3D-художников и разработчиков игр появилось устройство, на котором можно создавать развлекательные приложения. Больше не нужно выбирать между большим количеством ядер и высокой тактовой частотой. Архитекторы и дизайнеры смогут эффективно моделировать и визуализировать свои продукты. ThinkStation P620 обладает всеми возможностями для работы с технологиями искусственного интеллекта и виртуальной реальности.



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