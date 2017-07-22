Google Maps помогает не заблудиться на улицах, благодаря Live View AR
15 июля 2020, 16:38
Google Maps и Live View AR помогают не заблудиться на незнакомых улицах. Новая функция дополненной реальности позволяет определять местонахождение точнее, чем при использовании телеком-технологий, потому что точность определяется визуально. Единственное ограничение - она доступна только для пользователей смартфонов на Android.
Уже подтверждено, что картографическая AR-поддержка работает в крупных городах по всему миру. Поддержка AR в России пока не предоставляется в полном объеме. В России можно использовать карты собственной картографической съемки Google. Однако сервис в формате AR пока не работает.
Google Maps открыли маршруты для прогулок в режиме Live View почти год назад. Для их использования не требует дополнительных навыков. Достаточно в Google Maps нажать на кнопку «Старт», задать начальную и конечную точки маршрута, и переключиться в режим Live View AR (кнопка «По шагам»). Далее можно следовать инструкциям для прогулки. Все подсказки и советы относительно ориентиров и других визуальных ссылок берутся из базы изображений Google Street View.
До сих пор для определения местоположения, особенно в густонаселенных городах и районах мира, пользователи были ограничены выбором GPS и Wi-Fi. Однако эти инструменты не являются надежным способом для определения местоположения из-за существования разного рода особенностей в их работе. При использовании их многие пользователи испытывают разочарование, особенно когда им приходится передвигаться по городу пешком или на машине.
Новые функции AR в составе Google Maps на Android позволяют использовать Live View AR в качестве гида. С ее помощью можно точно определить местонахождение и ориентиры для дальнейшего движения к поставленной цели. Управление осуществляется через камеру телефона.
По данным пользователей, стабильная версия Google Maps действительно поддерживает названную опцию. Имеется даже возможность для калибровки местоположения.
Необходимо учесть, что функция работает только на смартфонах под Android. Необходима также поддержка приложения ARCore, появляющаяся после обновления сервиса Google для AR.