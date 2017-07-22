РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Google Maps помогает не заблудиться на улицах, благодаря Live View AR

15 июля 2020, 16:38


Google Maps и Live View AR помогают не заблудиться на незнакомых улицах. Новая функция дополненной реальности позволяет определять местонахождение точнее, чем при использовании телеком-технологий, потому что точность определяется визуально. Единственное ограничение - она доступна только для пользователей смартфонов на Android.

Уже подтверждено, что картографическая AR-поддержка работает в крупных городах по всему миру. Поддержка AR в России пока не предоставляется в полном объеме. В России можно использовать карты собственной картографической съемки Google. Однако сервис в формате AR пока не работает.

Google Maps помогает не заблудиться на улицах, в т.ч. в России, благодаря Live View AR


Google Maps открыли маршруты для прогулок в режиме Live View почти год назад. Для их использования не требует дополнительных навыков. Достаточно в Google Maps нажать на кнопку «Старт», задать начальную и конечную точки маршрута, и переключиться в режим Live View AR (кнопка «По шагам»). Далее можно следовать инструкциям для прогулки. Все подсказки и советы относительно ориентиров и других визуальных ссылок берутся из базы изображений Google Street View.




До сих пор для определения местоположения, особенно в густонаселенных городах и районах мира, пользователи были ограничены выбором GPS и Wi-Fi. Однако эти инструменты не являются надежным способом для определения местоположения из-за существования разного рода особенностей в их работе. При использовании их многие пользователи испытывают разочарование, особенно когда им приходится передвигаться по городу пешком или на машине.

Новые функции AR в составе Google Maps на Android позволяют использовать Live View AR в качестве гида. С ее помощью можно точно определить местонахождение и ориентиры для дальнейшего движения к поставленной цели. Управление осуществляется через камеру телефона.

По данным пользователей, стабильная версия Google Maps действительно поддерживает названную опцию. Имеется даже возможность для калибровки местоположения.

Live View ARLive View AR

Live View ARLive View AR


Необходимо учесть, что функция работает только на смартфонах под Android. Необходима также поддержка приложения ARCore, появляющаяся после обновления сервиса Google для AR.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Microsoft портирует Java для Windows 10 на платформу ARM
  • Сетевая ОС Nokia SR Linux нового поколения развертывается в ЦОДе Apple
  • Microsoft прекращает поддержку PHP в Windows, предлагая переходить на Linux
  • Twitter отказался от поддержки своего мобильного приложения для iOS и iPad моложе 12-й версии
  • Слухи: Facebook собирается объединить Facebook Messenger и WhatsApp

    • следующая новость
    На игровом сервисе Google Stadia скоро появятся 20 новых игр, часть из них эксклюзивно

    предыдущая новость
    Lenovo представила первую в мире рабочую станцию на базе 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper PRO

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Термопасты: применение и выбор Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия
    Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Главные новости за неделю Лучший монитор Обзор Zyxel XGS1930-28HP
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 июля, 2020

    На игровом сервисе Google Stadia скоро появятся 20 новых игр, часть из них эксклюзивно

    Google Maps помогает не заблудиться на улицах, благодаря Live View AR

    Lenovo представила первую в мире рабочую станцию на базе 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper PRO

    Смартфоны ASUS ZenFone 7 получат 512 ГБ встроенной памяти

    У процессоров Intel Xeon линейки Ice Lake-SP обнаружилась незадекларированная задержка

    Huawei создала беспилотные 5G-автомобили для доставки медикаментов в Таиланде

    OPPO анонсировала быструю зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку на 65 Вт

    Конгресс США призвал Apple и Google применять нормы контроля, аналогичные российскому закону Яровой

    Анонс Silicon Power UD70: компактный и быстрый SSD

    Xiaomi представила детский телефон с дизайном GameBoy

    Lenovo готовится выпустить самый легкий ноутбук ThinkPad X1 Nano

    Sony выпустит в этом году 10 миллионов единиц PlayStation 5

    CORSAIR выпустил ультратонкий (0,5 мм) игровой коврик MM150 для мыши

    Выпущен детский сборный модульный 11,6-дюймовый ноутбук/планшет Kano PC с Windows 10

    14 июля, 2020

    До запуска очков Apple AR Glasses в массовое производство осталось ждать всего один-два года

    Размер дисплея будущего флагмана Galaxy S21 Ultra может достигнуть 7,095 дюйма

    Слухи: смартфон Xiaomi с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт поступит в продажу уже в августе

    Microsoft портирует Java для Windows 10 на платформу ARM

    TSMC выйдет на массовый выпуск процессоров на базе 2-нм технорм уже в 2023 году

    OnePlus Nord будет оснащен селфи-камерой с углом захвата 105°

    ССЫЛКИ