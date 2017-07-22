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Cooler Master представила новые компактные шасси MasterBox NR200 и NR200P

15 июля 2020, 21:58




Cooler Master представила новые шасси MasterBox NR200 и NR200P - это шасси Mini-ITX малого форм-фактора, предназначенные для высокопроизводительных игровых ПК. Корпуса MasterBox NR200 и NR200P, способны вместить самые большие современные видеокарты и радиатор жидкостного охлаждения до 280 мм, при этом объем корпусов составляет всего 18 литров.

MasterBox NR200 и NR200P


Несмотря на компактность, эффективное использование пространства в NR200 и NR200P позволяет им вмещать компоненты стандартных размеров, такие как процессорные кулеры высотой до 157 мм, трехслотовую видеокарту длиной 330 мм, два 120 вентилятора с верхним креплением и радиаторы с жидкостным охлаждением длиной до 280 мм для охлаждения даже самых горячих и мощных систем.

MasterBox NR200 и NR200P



Компоновка серии NR200 имитирует традиционный настольный ПК, с той лишь разницей, что блок питания расположен на передней панели. Эта знакомая компоновка облегчает переход от большой башни к корпусу малого форм-фактора для новичков. Каждая панель может быть легко удалена, открывая внутреннюю часть под любым углом, чтобы сделать установку различных компонентов простой и быстрой.
И NR200, и NR200P имеют возможность устанавливать видеокарту вертикально, используя разъемы PCI. NR200P специально поставляется с переходной платой PCI-E, которая позволяет устанавливать видеокарту вертикально.

MasterBox NR200 и NR200P


NR200 и NR200P оснащены достаточной вентиляцией почти на всех сторонах корпуса для обеспечения высокого воздушного потока, но NR200P также поставляется с закаленной стеклянной панелью для пользователей, которые хотят похвастаться внутренним пространством своего компьютера, что делает его максимально гибким и настраиваемым шасси малого форм-фактора из коробки.

MasterBox NR200 и NR200P


MasterCase NR200 будет стоить 6500 рублей, а NR200P обойдется в 8000 рублей. Оба появятся в продаже в сентябре.



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