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AMD выпустила бета-версию драйверов Radeon Software Adrenalin 20.7.2 - акселераторов для игр

15 июля 2020, 22:46


Компания AMD обновила линейку драйверов Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, играющих основное значение для поддержки графических карт AMD Radeon в играх и помогающих создавать действительно реалистичный геймплей.

Death Stranding


В версии 20.7.2 добавлена оптимизация для экшн-игры «Death Stranding». Это позволило повысить производительность до 8% при прогоне игр на картах RX 5700 XT.

F1 2020


Улучшения можно ждать и при прогоне гоночного симулятора «F1 2020» - со слов представителя разработчика, повышение производительности для наиболее развернутой установки с использованием графической карты RX 5700 XT может доходить до 5%.

Hyper Scape


Заметные улучшения получит графическая поддержка в королевской битве и многопользовательском шутере "Hyper Scape" Open Beta.




Компания AMD также исправила несколько других, ранее выявленных ошибок.

Прежде всего, удалось избавиться от зависания при запуске VR-приложений, где применяется гарнитура Occulus Rift. Исправлена ошибка с новым инструментом AMD Bug Report Tool, которая ранее делала невозможным загрузку списка приложений. Это приводило к потерям времени при неудачной загрузке.

Следующая исправленная ошибка связана с предварительным просмотром видеоконтента на Netflix через браузер Edge. Обнаруженные ошибки приводили к потере изображения и появлению черного экрана.



Было исправлено также ошибочное распознавание программой Radeon Software механизма поддержки обоев Wallpaper Engine как игры.

Еще одна исправленная ошибка связана с проблемой запуска Valorant. Ранее этого не удавалось сделать при попытке запуска со вкладки Radeon Software или через Gaming.

Наконец, удалось избавиться от сбоев, которые возникали в системах под Windows 7 при запуске Hyper Scape.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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