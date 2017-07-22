AMD выпустила бета-версию драйверов Radeon Software Adrenalin 20.7.2 - акселераторов для игр
15 июля 2020, 22:46
Компания AMD обновила линейку драйверов Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, играющих основное значение для поддержки графических карт AMD Radeon в играх и помогающих создавать действительно реалистичный геймплей.
В версии 20.7.2 добавлена оптимизация для экшн-игры «Death Stranding». Это позволило повысить производительность до 8% при прогоне игр на картах RX 5700 XT.
Улучшения можно ждать и при прогоне гоночного симулятора «F1 2020» - со слов представителя разработчика, повышение производительности для наиболее развернутой установки с использованием графической карты RX 5700 XT может доходить до 5%.
Заметные улучшения получит графическая поддержка в королевской битве и многопользовательском шутере "Hyper Scape" Open Beta.
Компания AMD также исправила несколько других, ранее выявленных ошибок.
Прежде всего, удалось избавиться от зависания при запуске VR-приложений, где применяется гарнитура Occulus Rift. Исправлена ошибка с новым инструментом AMD Bug Report Tool, которая ранее делала невозможным загрузку списка приложений. Это приводило к потерям времени при неудачной загрузке.
Следующая исправленная ошибка связана с предварительным просмотром видеоконтента на Netflix через браузер Edge. Обнаруженные ошибки приводили к потере изображения и появлению черного экрана.
Было исправлено также ошибочное распознавание программой Radeon Software механизма поддержки обоев Wallpaper Engine как игры.
Еще одна исправленная ошибка связана с проблемой запуска Valorant. Ранее этого не удавалось сделать при попытке запуска со вкладки Radeon Software или через Gaming.
Наконец, удалось избавиться от сбоев, которые возникали в системах под Windows 7 при запуске Hyper Scape.
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