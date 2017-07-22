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AMD выпустила линейку процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO - основы для сборки высокопроизводительных рабочих станций нового поколения

16 июля 2020, 09:58


Компания AMD объявила о выпуске новой линейки процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO. Они предназначены для строительства высокопроизводительных вычислительных систем корпоративного уровня с поддержкой разнообразных передовых технологий платформы AMD PRO. Отличительной особенностью новых процессоров станет большое число вычислительных ядер (до 64) и очень высокая производительность при построении каналов передачи данных.

Процессоры новой линейки предназначены, прежде всего, для OEM-производителей и системных интеграторов, которые занимаются сборкой профессиональных рабочих станций. На базе нового процессора уже предлагает новая рабочая станция Lenovo Thinkstation P620 с 64-ядерным процессором AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX, о которой мы писали чуть раньше.
Lenovo Thinkstation P620


Системы, созданные на базе процессоров Ryzen Threadripper PRO, могут эффективно применяться для решения всего многообразия вычислительных задач, где требуется большое количество вычислительных ядер для многопоточной обработки рабочих нагрузок, высокая производительность для выполнения одноядерных операций при рабочих нагрузках, не требующих сильного ветвления вычислительных процессов.

Принимая во внимание эти параметры, процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO могут рассматриваться как хороший выбор для пользователей, связанных с выполнением творческих задач, архитекторов, инженеров и специалистов по обработке данных.




«Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO специально созданы для того, чтобы установить новый отраслевой стандарт для производительности вычислений на профессиональных рабочих станциях», - сказал Саид Мошкелани, старший вице-президент и генеральный директор бизнес-подразделения AMD Client.

Мошкелани выделяет в новых моделях прежде всего «экстремальную производительность, большое количество ядер и высокую пропускную способность процессоров AMD Ryzen Threadripper», которые теперь доступны для поддержки, в том числе, технологических операций из арсенала платформы AMD PRO. Они охватывают такие функции, как обеспечение гибкого управления вычислительным комплексом и использование уникальной встроенной защиты данных.

Линейка AMD Ryzen Threadripper PRO представлена четырьмя моделями: 3945WX, 3955WX, 3975WX, 3995WX, отличающимся, в первую очередь, количеством поддерживаемых ядер (от 12 до 64 в старшей модели) и потоков (от 24 до 128). Номинальная тактовая частота для моделей разная (от 2,7 ГГц до 4,0 ГГц), разгонная Boost-частота - 4,2-4,3 ГГц.

Производитель не делит модели на младшие и старшие, потому что выбор сильно зависит от используемой прикладной нагрузки. Объем встроенного кеша растет линейно - от 70 до 288 Мбайт, но в целом он распределяется равным образом и рост объясняется только увеличением числа ядер.



Важное значение для высокопроизводительных процессоров играет доступный тепловой пакет. AMD относит все модели новой линейки к TDP, равному 280 Вт. Интерефейс ввода/вывода выстроен унифицированно для всей линейки и предусматривает предоставление до 128 интерфейсных линий PCIe 4.0.

AMD Ryzen Threadripper PRO


По оценкам AMD, рабочие станции на базе AMD Ryzen Threadripper PRO будут отличаться качественно новым уровнем производительности, способным раскрыть весь современный потенциал графической поддержки и обслуживания хранилищ данных. Благодаря использованию 128 линий PCIe Gen4, можно получить 2,5-кратное увеличение пропускной способности по сравнению с конкурирующей двухпроцессорной системой. В новом решении применяется 8-канальная память ECC RDIMM, LRDIMM и UDIMM DDR4-3200, обеспечивающая лучшую на сегодняшний день пропускную способность памяти. Объем общей памяти, доступной для установки, может достигать 2 Тбайт, что вдвое выше, чем у конкурентов.





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