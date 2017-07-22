Анонс Audeze Penrose: беспроводная гарнитура для геймеров
16 июля 2020, 11:03
Компания Audeze представила новую беспроводную гарнитуру предназначенную для геймеров. Новая модель, получившая название Penrose, разработана с учетом требований Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5.
Penrose оснащена 100-мм планарными магнитными драйверами Audeze, микрофоном вещательного качества и поддерживает беспроводное соединение (2,4 ГГц) с минимальной задержкой без потерь, что позволяет геймерам испытать лучшее качество звука и функциональность беспроводной связи.
Микрофон Penrose был разработан для обеспечения улучшенного качества голоса для чата и потоковой передачи. Его гибкая конструкция стрелы упрощает регулировку положения, а встроенные шумовые фильтры снижают фоновый звук до 20 дБ, поэтому игроки могут общаться с большей уверенностью.
Беспроводная гарнитура Penrose поставляется с USB-ключом, который можно подключить к Xbox Series X, выпуск которой намечен на эту осень, или к игровым консолям PlayStation 5, а также к консолям текущего поколения и настольным компьютерным системам.
Penrose также может быть подключен к мобильным устройствам через Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков SBC и AAC. Беспроводные и Bluetooth-соединения могут быть активированы одновременно, что позволяет пользователям настраивать звук Penrose в режиме реального времени с помощью мобильного и настольного приложения Audeze HQ.
Беспроводная планарная магнитная гарнитура Audeze Penrose поставляется в двух версиях: Penrose (для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, а также для настольных компьютеров Windows и Mac) и Penrose X (для консолей Xbox One и Xbox Series X и настольных компьютеров Windows).
Цена Audeze Penrose $315 (22 000 руб.) Наушники уже доступны для предзаказа, а отгрузки начнутся с сентября.
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