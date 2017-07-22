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Анонс Audeze Penrose: беспроводная гарнитура для геймеров

16 июля 2020, 11:03


Компания Audeze представила новую беспроводную гарнитуру предназначенную для геймеров. Новая модель, получившая название Penrose, разработана с учетом требований Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5.

Анонс Audeze Penrose


Penrose оснащена 100-мм планарными магнитными драйверами Audeze, микрофоном вещательного качества и поддерживает беспроводное соединение (2,4 ГГц) с минимальной задержкой без потерь, что позволяет геймерам испытать лучшее качество звука и функциональность беспроводной связи.




Микрофон Penrose был разработан для обеспечения улучшенного качества голоса для чата и потоковой передачи. Его гибкая конструкция стрелы упрощает регулировку положения, а встроенные шумовые фильтры снижают фоновый звук до 20 дБ, поэтому игроки могут общаться с большей уверенностью.

Анонс Audeze Penrose


Беспроводная гарнитура Penrose поставляется с USB-ключом, который можно подключить к Xbox Series X, выпуск которой намечен на эту осень, или к игровым консолям PlayStation 5, а также к консолям текущего поколения и настольным компьютерным системам.



Penrose также может быть подключен к мобильным устройствам через Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков SBC и AAC. Беспроводные и Bluetooth-соединения могут быть активированы одновременно, что позволяет пользователям настраивать звук Penrose в режиме реального времени с помощью мобильного и настольного приложения Audeze HQ.

Беспроводная планарная магнитная гарнитура Audeze Penrose поставляется в двух версиях: Penrose (для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, а также для настольных компьютеров Windows и Mac) и Penrose X (для консолей Xbox One и Xbox Series X и настольных компьютеров Windows).

Цена Audeze Penrose $315 (22 000 руб.) Наушники уже доступны для предзаказа, а отгрузки начнутся с сентября.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


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