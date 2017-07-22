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Seagate расширила линейку накопителей Nytro двумя корпоративными моделями

16 июля 2020, 11:51


Компания Seagate представила две новых модели твердотельных накопителей, которые стали дополнением к уже известной линейке Nytro. Модели Nytro 3032 SAS SSD и Nytro 1360 SATA SSD предназначены для удовлетворения потребностей широкого спектра корпоративных приложений.

seagate nytro 3032 sas и nytro 1360 sata


SSD-накопитель Nytro 3032 следующего поколения с высокой емкостью от Seagate обеспечивает сверхбыструю, надежную и безопасную работу. Диск имеет интерфейс SAS 12 Гбит/с, а также предлагает два порта со скоростью работы до 2200 МБ/с и до 10 DWPD, что обеспечивает согласованную и легко масштабируемую производительность для корпоративных нагрузок с интенсивной записью, смешанной работой и чтением. SSD-накопитель Seagate Nytro 3032 SAS выпускается в вариантах объемом до 15 ТБ и предлагается в форм-факторе 2,5 x 15 мм. Он повышает плотность хранения данных предприятия, чтобы не отставать от роста объема данных.

Тесно интегрируясь с ОС Linux и Microsoft Windows, он поставляется вместе с SeaChest, обеспечивая простое управление и мониторинг состояния SSD. Seagate Nytro 3032 SAS обеспечивает оптимальную безопасность с опциями SD & D, SED и SED FIPS 140-2, а также долговременную надежность с 5-летней ограниченной гарантией. Nytro 3032 доступен в емкостях от 400 ГБ до 15 ТБ.



Seagate Nytro 1360 SATA SSD представляет собой экономичное решение корпоративного уровня, в котором используется 96-слойная память BiCS4 NAND для приложений с интенсивным чтением. Диск имеет интерфейс SATA 6 Гбит/с и обеспечивает простое развертывание и совместимость с унаследованной инфраструктурой без дополнительных затрат на программное и аппаратное обеспечение. Производительность SSD в операциях случайного чтения и записи достигает 96K и 65K IOPS соответственно.

Этот диск доступен в вариантах объемом 3,84 ТБ, 1,92 ТБ, 960 ГБ, 480 ГБ и 240 ГБ, а также в стандартном форм-факторе 2,5" для облачных сред, веб-серверов и баз данных. SSD-накопитель Nytro 1360 SATA демонстрирует высокую эффективность, поскольку для его работы требуется низкое энергопотребление, поэтому центры обработки данных могут сэкономить на охлаждении и общих энергозатратах.




Помогая обеспечить целостность данных и предотвращать потерю данных в случае непредвиденного сбоя питания, он включает защиту данных при потере питания, 2M MTBF в течение часа, 1 DWPD и 5-летнюю ограниченную гарантию.



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