РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Появилась неофициальная «дорожная карта» развития чипсетов Qualcomm в 2020-2021 гг.

16 июля 2020, 12:16


В сети появилась утечка с «дорожной картой» линейки процессоров Qualcomm на 2020-2021 гг. Главная новость, ставшая теперь общественным достоянием - компания готовится к выпуску флагманского чипсета следующего поколения, который, вероятно, будет называться Snapdragon 875, в 1 кв. 2021 года. Хотя компания Qualcomm официально не признала этого факта, достоверность опубликованных данных не вызывает сомнений.

Qualcomm недавно представила свой последний флагманский чипсет - Snapdragon 865 Plus. Из названия легко понять, что он представляет собой модернизированный вариант Snapdragon 865 SoC, выпущенный компанией в прошлом году.

Неофициально опубликована «дорожная карта» развития чипсетов Qualcomm в 2020-2021 гг.


Утечку с изображением «дорожной карты» опубликовал пользователь Weibo. На снимке, которым он поделился, также показаны Snapdragon 662 и Snapdragon 460 SoC. Согласно предоставленной информации, эти чипы будут запущены в IV квартале этого года.




Кроме того, в 1 квартале 2021 года будут представлены чипы Snapdragon 875G и Snapdragon 435G, а позднее, в 1 или 2 квартале 2021 года, планируется запустить также чип Snapdragon 735G.

У многих вызвал вопрос, почему в показанной «дорожной карте» отсутствует информация о базовой версии Qualcomm Snapdragon 875 SoC. Если в Qualcomm планируют запустить и эту модель, то она очевидно должна появиться в декабре 2020 года. Однако такой информации на схеме нет.

Как показывает утечка, чипсеты Snapdragon 875G и Snapdragon 735G будут рассматриваться как флагманский и среднего уровня, соответственно, в линейке Qualcomm на 2021 год. Оба этих чипсета будут изготавливаться на базе 5-нм технологического процесса Samsung EUV. Согласно имеющимся данным, его применение повышает производительность на 10% и снижает энергопотребление на 20% по сравнению с нынешним уровнем технологий.



Ожидается, что для будущего чипсета Snapdragon 875G компания Qualcomm запланировала применять комбинацию из вычислительных блоков Cortex X1 Super Core и Cortex A78 Large Core. При такой архитектуре чипсет может побить рекорды производительности на платформе смартфонов Android.

Утечка также указывает, что компания MediaTek, конкурент Qualcomm, собирается выпустить чипсет Dimensity 600 в 3 квартале этого 2020 года. Уже сообщалось, что тайваньская компания получила большое количество заказов на предстоящий чипсет, что создаст очень конкурентную ситуацию на рынке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • У процессоров Intel Xeon линейки Ice Lake-SP обнаружилась незадекларированная задержка
  • TSMC выйдет на массовый выпуск процессоров на базе 2-нм технорм уже в 2023 году
  • Неофициальные бенчмарки будущего чипа Intel Xe показали, что графика Iris будет работать на частоте 1,3 ГГц
  • Чип Intel Core i7 поколения Rocket Lake-S будет иметь 8 ядер и 12 потоков - правда ли это?
  • Тесты CPU-Z: Флагманский чип AMD Ryzen 7 4700G был разогнан до 4,75 ГГц на штатном охлаждении

    • следующая новость
    Honor представила MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

    предыдущая новость
    Seagate расширила линейку накопителей Nytro двумя корпоративными моделями

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Термопасты: применение и выбор Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Главные новости за неделю Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 июля, 2020

    Honor представила MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

    Появилась неофициальная «дорожная карта» развития чипсетов Qualcomm в 2020-2021 гг.

    Seagate расширила линейку накопителей Nytro двумя корпоративными моделями

    Анонс Audeze Penrose: беспроводная гарнитура для геймеров

    AMD выпустила линейку процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO - основы для сборки высокопроизводительных рабочих станций нового поколения

    15 июля, 2020

    AMD выпустила бета-версию драйверов Radeon Software Adrenalin 20.7.2 - акселераторов для игр

    Cooler Master представила новые компактные шасси MasterBox NR200 и NR200P

    На игровом сервисе Google Stadia скоро появятся 20 новых игр, часть из них эксклюзивно

    Google Maps помогает не заблудиться на улицах, благодаря Live View AR

    Lenovo представила первую в мире рабочую станцию на базе 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper PRO

    Смартфоны ASUS ZenFone 7 получат 512 ГБ встроенной памяти

    У процессоров Intel Xeon линейки Ice Lake-SP обнаружилась незадекларированная задержка

    Huawei создала беспилотные 5G-автомобили для доставки медикаментов в Таиланде

    OPPO анонсировала быструю зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку на 65 Вт

    Конгресс США призвал Apple и Google применять нормы контроля, аналогичные российскому закону Яровой

    Анонс Silicon Power UD70: компактный и быстрый SSD

    Xiaomi представила детский телефон с дизайном GameBoy

    Lenovo готовится выпустить самый легкий ноутбук ThinkPad X1 Nano

    Sony выпустит в этом году 10 миллионов единиц PlayStation 5

    CORSAIR выпустил ультратонкий (0,5 мм) игровой коврик MM150 для мыши

    ССЫЛКИ