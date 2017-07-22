Появилась неофициальная «дорожная карта» развития чипсетов Qualcomm в 2020-2021 гг.
16 июля 2020, 12:16
В сети появилась утечка с «дорожной картой» линейки процессоров Qualcomm на 2020-2021 гг. Главная новость, ставшая теперь общественным достоянием - компания готовится к выпуску флагманского чипсета следующего поколения, который, вероятно, будет называться Snapdragon 875, в 1 кв. 2021 года. Хотя компания Qualcomm официально не признала этого факта, достоверность опубликованных данных не вызывает сомнений.
Qualcomm недавно представила свой последний флагманский чипсет - Snapdragon 865 Plus. Из названия легко понять, что он представляет собой модернизированный вариант Snapdragon 865 SoC, выпущенный компанией в прошлом году.
Утечку с изображением «дорожной карты» опубликовал пользователь Weibo. На снимке, которым он поделился, также показаны Snapdragon 662 и Snapdragon 460 SoC. Согласно предоставленной информации, эти чипы будут запущены в IV квартале этого года.
Кроме того, в 1 квартале 2021 года будут представлены чипы Snapdragon 875G и Snapdragon 435G, а позднее, в 1 или 2 квартале 2021 года, планируется запустить также чип Snapdragon 735G.
У многих вызвал вопрос, почему в показанной «дорожной карте» отсутствует информация о базовой версии Qualcomm Snapdragon 875 SoC. Если в Qualcomm планируют запустить и эту модель, то она очевидно должна появиться в декабре 2020 года. Однако такой информации на схеме нет.
Как показывает утечка, чипсеты Snapdragon 875G и Snapdragon 735G будут рассматриваться как флагманский и среднего уровня, соответственно, в линейке Qualcomm на 2021 год. Оба этих чипсета будут изготавливаться на базе 5-нм технологического процесса Samsung EUV. Согласно имеющимся данным, его применение повышает производительность на 10% и снижает энергопотребление на 20% по сравнению с нынешним уровнем технологий.
Ожидается, что для будущего чипсета Snapdragon 875G компания Qualcomm запланировала применять комбинацию из вычислительных блоков Cortex X1 Super Core и Cortex A78 Large Core. При такой архитектуре чипсет может побить рекорды производительности на платформе смартфонов Android.
Утечка также указывает, что компания MediaTek, конкурент Qualcomm, собирается выпустить чипсет Dimensity 600 в 3 квартале этого 2020 года. Уже сообщалось, что тайваньская компания получила большое количество заказов на предстоящий чипсет, что создаст очень конкурентную ситуацию на рынке.
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