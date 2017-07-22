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Honor представила MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

16 июля 2020, 12:54


Honor сегодня представила MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition в качестве преемника прошлогодней модели с таким же названием. Новинка оснащена 7-нм процессором AMD Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 48000H. К сожалению, в обоих вариантах нет выделенного графического процессора.

Honor представила MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition


На борту 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ PCIe NVMe SSD. Что касается экрана, ноутбук оснащен 16,1-дюймовым ЖК-дисплеем FHD (1080p) с цветовой гаммой 100% sRGB, соотношением экрана к корпусу 90%, тонкими лицевыми панелями на 4,9 мм сверху и по бокам, и относительно большим 14,6-миллиметровым днищем.



Для защиты от перегрева ноутбук оснащен системой охлаждения SharkFin Dual Fan 2.0, вентиляторы которой вращаются со скоростью 5800 об/мин. Для отвода тепла есть специальная двойная тепловая трубка, которая отводит тепло при работе ноутбука с ресурсоемкими приложениями.



Размер ноутбука 369 x 234 x 16,9 мм, а вес - 1,7 кг. Другие функции включают в себя всплывающую селфи-камеру, встроенную в клавиатуру, объемный звук, сертификацию TÜV Rheinland для низкого уровня излучения синего света, 1 x USB Type-C (поддерживает быструю зарядку 65 Вт ), 1 x USB Type-A, порт HDMI, 3,5 мм разъем для наушников, датчик отпечатков пальцев.

Его стоимость составляет $671 (48 000 руб.) и $743 (53 000 руб.) для вариантов Ryzen 5 и Ryzen 7 соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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