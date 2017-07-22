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Samsung представила бюджетник с ценником чуть больше 100 долларов

16 июля 2020, 13:23


В начале прошлого месяца, Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M01 с ценником $119 (8000 руб.). Сегодня же компания представила другую бюджетную модель - Galaxy M01s, которая предлагает несколько улучшенные функции по-сравнению с собратом.

samsung galaxy m01s


Samsung Galaxy M01s оснащен 6,2-дюймовым IPS-дисплеем. Под капотом устройства чипсет MediaTek Helio P22 с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Камера представлена двумя сенсорами с разрешением 13 и 2 мегапикселя соответственно. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.



На борту аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Смартфон поддерживает такие полезные функции, как Dolby Atmos, имеет слот для двух SIM-карт, слот для карт microSD, microUSB, аудиоразъем 3,5 мм, GPS, Bluetooth, Wi-Fi и 4G VoLTE. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев.




Стоимость Samsung Galaxy M01s - $133 (9500 руб.). Телефон можно купить в голубом и сером тонах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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