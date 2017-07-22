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TSMC остается самым крупным на рынке производителем полупроводников, опережая Samsung и Nvidia

16 июля 2020, 13:30


Согласно последним данным компании CEO Score, занимающейся исследованиями рынка, Samsung названа второй по величине компанией в мире в сегменте производителей полупроводниковых изделий по оценкам достигнутой рыночной капитализации. Согласно полученным данным, ее рыночная стоимость на прошлой неделе составила 261,9 млрд долларов. Более высокую рыночную стоимость имеет только TSMC - 306,3 млрд долларов.

Аналитика CEO Score: TSMC остается самым крупным на рынке производителем полупроводников, опережая Samsung и Nvidia


Несмотря на падение цен на акции, Samsung сохранила за собой второе место на рынке, имея долю в размере 18,8%. Доля рынка, которую имеет компания TSMC, составляет 51,9%. Цена акций TSMC с начала года выросла на 2,8%, цена акций Samsung упала на 4,5% за тот же период.




Третье место в списке занимает компания Nvidia, крупнейший в мире производитель графических процессоров. Ее рыночная капитализация составляет сейчас 257,7 млрд долларов. Основной успех Nvidia создается сейчас за счет выпуска изделий на базе графических процессоров серии RTX; их продажи стартовали в 2018 году. Сообщается, что Samsung недавно заключила с Nvidia контракт на выпуск следующей серии графических процессоров.

Четвертое место в мире с небольшим отставанием от Nvidia сейчас занимает компания Intel, ее рыночная стоимость составляет 252 млрд долларов. Цена акций компании упала на 3,8% с начала 2020 года.

На пятой, шестой и седьмой позициях в списке находятся соответственно Broadcom (128,4 млрд долларов), Texas Instruments (119 млрд долларов) и Qualcomm (104 млрд долларов).

Хотя TSMC достаточно сильно опережает Samsung по своим рыночным позициям, южнокорейская компания всячески старается не отставать от TSMC. В то же время, на протяжении нескольких последних месяцев отставание все-таки возрастало.



Согласно последним сообщениям, TSMC начала массовое производство чипов Apple A14 на 5-нм технологическом процессе. Samsung же еще предстоит освоение массового производства 5-нм чипов. Samsung также не смогла получить заказы от Qualcomm на изготовление ведущих и наиболее популярных процессоров Snapdragon. То же самое касается и заказов от AMD на выпуск 5-нм процессоров Zen 4, которые также прошли мимо Samsung.



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