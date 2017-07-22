Realme представила свою быструю зарядку мощностью 125 Вт
16 июля 2020, 14:33
Всю неделю производители будоражили скорыми анонсами чудо-зарядок с невероятной мощностью и вот вслед за анонсом от OPPO, пришла очередь Realme. Компания представила собственную быструю зарядку мощностью 125 Вт, получившую название Realme 125 Вт UltraDart Fast Charging. Столь скорый анонс вслед за OPPO - это совсем неудивительно, учитывая, что Realme была основана как суббренд OPPO. Несмотря на то, что компания является независимым брендом, она по-прежнему полагается на OPPO в большинстве случаев.
Компания заявляет, что технология быстрой зарядки Realme 125 Вт UltraDart позволяет заряжать аккумулятор смартфона емкостью 4000 мАч до 33 процентов всего за 3 минуты. Говорят, что для достижения такой быстрой скорости зарядки Realme использует решение для трехсторонней зарядки.
Трехсторонняя зарядка одновременно накачивает понижающее напряжение, чтобы максимизировать мощность зарядки и эффективно уменьшить тепловыделение. Это трехстороннее решение и весь процесс зарядки оптимизированы для охлаждения, что приводит к сверхвысокой степени конверсии равной 98 процентов.
Новая система зарядки использует структуру с перевернутой микросхемой, которая сокращает путь тока между портом Type-C и уменьшает источник тепла. Он также использует ультратонкую пропитывающую пластину VC с высокой эффективностью теплопроводности, чтобы быстро поглощать и рассеивать тепловую энергию во время процесса. Объединяя систему с теплопроводящим гелем и многослойным графитовым листом большой площади, средняя температура в процессе зарядки не будет превышать 40 градусов Цельсия.
Кроме того, для поддержки технологии быстрой зарядки Realme 125W UltraDart используется двойной кабель для зарядки Type C. Быстрая зарядка не ограничивается смартфонами, а также поддерживает мощные устройства, такие как ноутбуки. Она также обратно совместима с протоколами зарядки VOOC, Dart, Warp, SuperVOOC , SuperVOOC 2.0 и SuperDart.
Realme 125 Вт UltraDart поддерживает быструю зарядку по протоколу PPS до 125 Вт, быструю зарядку по протоколу PD 65 Вт и быструю зарядку по протоколу контроля качества 36 Вт.
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