OnePlus Buds станут мировым лидером по скорости быстрой зарядки с помощью Warp Charge
16 июля 2020, 15:26
На 21 июля компанией OnePlus запланирован запуск продаж своих первых беспроводных наушников OnePlus Buds и смартфона OnePlus Nord. Компания уже подтвердила дату анонса. По мере ее приближения в интернете стало появляться все больше подробностей о новых устройствах. Главная новость, которая вызвала наибольший интерес на рынке - это экстремально короткое время быстрой зарядки OnePlus Buds.
Уже известно, что гаджет будет работать от батареи в течение семи часов без подзарядки и до 30 часов при воспроизведении звука с подключением к портативному аккумулятору, выполненному в виде чехла для ношения гарнитуры. Но оказалось, что самое интересное было не раскрыто до сих пор. Речь идет о поддержке т.н. технологии быстрой зарядки Warp Charge.
В своем недавнем интервью Джей Лю, менеджер проектов OnePlus Buds, подтвердил, что в будущих наушниках будет применяться собственная фирменная технология Warp Charge. Благодаря ей, время зарядки, необходимое для полноценного использования в течение 10 ч, составит всего 10 минут.
Warp Charge является, несомненно, одним из самых впечатляющих запатентованных решений для зарядки мобильных устройств на сегодняшний день. Она позволяет зарядить батарею емкостью 4510 мАч, устанавливаемую внутри флагманского смартфона OnePlus 8 Pro 5G, от 0 до 50% всего за полчаса без использования кабелей. При зарядке с использованием «стандартного» блока питания из розничной упаковки телефона, время зарядки сокращается до «умопомрачительных» 23 минут.
Учитывая эти замечательные результаты, неудивительно, что OnePlus Buds сможет работать в течение «колоссальных» 10 часов всего после коротких 10 минут зарядки.
Для сравнения можно привести Apple. Эта компания рекламирует 3-5 часа прослушивания для своих «обычных» AirPods второго поколения после 15 минут быстрой зарядки. Другой пример - наушники Samsung Galaxy Buds+ - они работоспособны в течение одного часа после 3 минут быстрой зарядки. Этот результат превосходит самые популярные в мире беспроводные наушники, но теперь лидером становится OnePlus Buds.
Новые наушники OnePlus будут питаться от литий-ионной батареи емкостью 430 мАч. Скорость зарядки будет ограничена параметрами 5 В 1,5 А, чтобы избежать повреждения батареи. При этом сообщается, что для быстрой зарядки не потребуются применять специальные кабели.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".